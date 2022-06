[VIDEO] Greeicy Rendón hizo curiosa comparación sobre la maternidad que desató criticas en redes

in

Hace algunos días llegó Kai, el hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía y desde ese entonces, la artista se ha envuelto en varias polemicas por su forma de hablar sobre la maternidad.

En algunas ocasiones, Greeicy ha usado sus redes sociales y asegura que su hijo requiere mucho tiempo, pero en uno de esos momentos aseguró que su nueva etapa como madre es «un callejón sin salida. Es serio, un callejón de amor, un callejón precioso, un callejón de cosas maravillosas, pero sin salida».

Greeicy aprovechó su cuenta oficial de Instagram y en más de un video de sus historias habló nuevamente sobre su maternidad.

«Siento que lo amo. En esta relación tan corta que tú y yo llevamos, siento que te amo mucho para la relación que llevamos construyendo y conociéndonos. Pero si esto es como los perros, que no debe tener comparación porque un hijo es un hijo, a un perro no lo pariste, pero si esto es como los perros que no paran de crecer, ay, hermano. Esto está peligroso, muy peligroso», dijo mientras miraba a su bebé.

Greeicy Rendón genera criticas.

Al mismo tiempo, Rendón aprovechó para hacerle frente a las personas que la han criticado en su papel de madre y que aseguran que no quiere a su bebé. En medio de risas y burlas, respondió: «Y no digan ‘no quiere al hijo, no quiere al hijo’. ¡Lo amo!», comentó mientras torcía los ojos.

