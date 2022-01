Greeicy Rendón regresa a su antigua pasión y con mucho baile

El embarazo de la cantante Greeicy Rendón no es la única buena noticia que celebra en estos días, ya que hace poco dio a conocer el tráiler oficial de la serie ‘Ritmo Salvaje’ que será estrenada el 2 de marzo por la plataforma digital, Netflix.

Junto al videoclip donde se reveló que la caleña le dará vida al personaje de Karina, la intérprete de ‘Tus besos’ también confesó que se siente muy feliz por volver a la actuación, disciplina que dejó en el mejor momento de su carrera para dedicarse completamente a la música.

«Volver a esta disciplina actoral fue precioso. Fue un reto que me enseñó montones, me puso a prueba constantemente y como siempre, me dejó gratos recuerdos. Un equipo apasionado detrás de cada detalle y de cada personaje», escribió en Instagram la pareja del cantante Mike Bahía.

Greeicy Rendón vuelve a la actuación con ‘Ritmo Salvaje’.

