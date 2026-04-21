Grave denuncia sacude a la Iglesia: Acusan al fallecido cardenal Pedro Rubiano de abuso sexual

Resumen: El denunciante asegura que los abusos por parte del cardenal ocurrían aproximadamente dos veces al mes.

Minuto30.com .- Una delicada y dolorosa denuncia ha salido a la luz pública, involucrando a quien durante décadas fue la máxima autoridad de la Iglesia católica en Colombia. Un hombre, identificado bajo el nombre de Andrés, reveló a través de Caracol Radio haber sido víctima de reiterados abusos sexuales por parte del fallecido cardenal Pedro Rubiano Sáenz y otros sacerdotes.

El origen de los abusos y la vulnerabilidad de la víctima

Los hechos relatados por el denunciante se remontan al año 1983. En aquel entonces, Andrés era apenas un adolescente de 14 años y enfrentó una situación de extremo desamparo al ser expulsado de su casa por su madre. Su familia había llegado a Bogotá desde Bucaramanga hacía menos de un año, por lo que, al encontrarse sin recursos y sin conocer la ciudad, buscó desesperadamente refugio en la Catedral Primada.

Fue en ese estado de vulnerabilidad donde, según su testimonio, comenzaron los vejámenes. Inicialmente, fue violentado por un sacerdote y, posteriormente, por Pedro Rubiano, fallecido en abril de 2024, quien llegaría a ser uno de los grandes prelados del país.

El modus operandi y la red de silencio

El escalofriante testimonio de Andrés expone un presunto patrón de complicidad y encubrimiento dentro de la institución religiosa:

Exhibidos como “trofeos”: El denunciante asegura que los abusos por parte del cardenal ocurrían aproximadamente dos veces al mes. Peor aún, señala que los menores eran exhibidos como “trofeos” entre los clérigos involucrados.

Denuncias ignoradas: A pesar de haber elevado múltiples quejas a lo largo de los años ante la Iglesia colombiana e incluso ante el Vaticano, sus reclamos nunca llegaron a nada. Andrés afirma que en 2021 entregó un informe por escrito a la Arquidiócesis de Bogotá, pero jamás recibió respuesta alguna.

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El impacto devastador en la vida de “Andrés”

Las secuelas psicológicas y emocionales de estos hechos truncaron el desarrollo de la víctima. Tratando de lidiar con el trauma generado por los abusos sistemáticos de monseñor Rubiano y los demás sacerdotes, Andrés cayó en el oscuro mundo de la drogadicción, una dura batalla de la cual, afortunadamente, logró rehabilitarse con el tiempo para hoy poder alzar su voz.

Un dosier en manos del Vaticano

Este caso no es aislado. La historia de Andrés forma parte de una rigurosa investigación publicada por el diario EL PAÍS, la cual documenta ocho casos de presuntos abusos sexuales cometidos por 13 sacerdotes y religiosos colombianos.

Este completo dosier ya fue entregado directamente al Vaticano con el objetivo de que se inicien las investigaciones correspondientes.

Por su parte, la prensa ha buscado respuestas de la Arquidiócesis de Bogotá sobre este caso en particular desde la semana pasada, pero hasta la fecha, la institución ha mantenido un absoluto silencio.