Resumen: La periodista Salud Hernández-Mora alertó que el bloque disidente al mando de alias 'Calarcá' citó a un centenar de finqueros, revisó sus teléfonos celulares y se llevó a dos de ellos por motivos de persecución política. Se exige respuesta del Ministerio de Defensa.

Grave denuncia en el Caguán: Disidencias de «calarcá» habrían secuestrado a dos ganaderos por tener publicidad de ‘El Tigre’

Minuto30.com .- Una preocupante denuncia de extorsión, constreñimiento armado y secuestro encendió las alarmas de las autoridades en el sur del país en la mañana de este martes 25 de agosto. La reconocida periodista Salud Hernández-Mora reveló a través de su cuenta de X (antes Twitter) que estructuras disidentes de las Farc estarían ejecutando acciones de persecución política contra la población civil en San Vicente del Caguán.

Citación masiva y revisión de celulares

Según la información expuesta por la comunicadora, integrantes de las disidencias de las Farc, pertenecientes al bloque liderado por alias ‘Calarcá’, ordenaron una citación forzosa a la que tuvieron que asistir al menos 100 ganaderos de la región.

Durante este encuentro ilegal, los subversivos habrían sometido a los finqueros a una inspección intimidatoria, obligándolos a entregar sus teléfonos celulares para revisar conversaciones, fotografías y material personal, en una clara violación a su intimidad y derechos fundamentales.

Secuestro por proselitismo

El hecho escaló a una situación de extrema gravedad cuando los guerrilleros identificaron que dos de los ganaderos asistentes tenían guardada en sus dispositivos móviles publicidad política alusiva al presidente Abelardo De La Espriella, conocido en la contienda electoral y su gobierno como ‘El Tigre’.

De acuerdo con la denuncia de Hernández-Mora, el hallazgo de este material fue utilizado como excusa por el grupo armado para retener en contra de su voluntad a ambos ciudadanos, configurando un secuestro motivado por retaliación y persecución política.

«Las Farc de Calarcá citaron a 100 ganaderos, revisaron sus celulares y secuestraron a 2 por tener publicidad de El Tigre. En San Vicente del Caguán», escribió la periodista, etiquetando directamente a la cuenta del Ministerio de Defensa (@mindefensa) para exigir acciones inmediatas.

Alerta máxima en la región

Este presunto secuestro pone en evidencia el férreo control social y territorial que las estructuras armadas ilegales intentan imponer en San Vicente del Caguán, castigando cualquier muestra de afinidad con las políticas de seguridad del Gobierno Nacional.

Hasta el momento, ni el Ministerio de Defensa ni las Fuerzas Militares han emitido un pronunciamiento oficial confirmando la identidad de los dos ganaderos secuestrados o anunciando el despliegue de operaciones de rescate en esta zona del Caquetá. Gremios ganaderos y defensores de derechos humanos exigen que se respete la vida e integridad física de los plagiados.

Denuncia de Salud Hernández en X