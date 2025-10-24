¡Grave Crisis! Jugadores profesionales del Pereira se negaron a jugar contra Águilas por falta de pago

Minuto30
    ¡Escándalo! Por ahora, jugadores del Pereira, no se presentará al partido contra Águilas Doradas por falta de pago
    Jugadores del Pereira se negaron a jugar contra Águilas Doradas por falta de pago y seguridad social, generando escándalo en Liga BetPlay. Foto: Deportivo Pereira
    Resumen: El Deportivo Pereira enfrenta una situación deportiva y legal compleja, ya que el plantel ha sido categórico: "Esta decisión se mantendrá hasta tanto dichas obligaciones sean canceladas en su totalidad."

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Crisis laboral en el fútbol colombiano; el plantel profesional del Deportivo Pereira F.C. ha emitido un comunicado urgente, a través de ACOLFUTPRO, anunciando que se niegan a presentarse al partido programado para hoy, 24 de octubre, contra Águilas Doradas.

    La decisión de los jugadores se debe a la falta de pago de las obligaciones laborales adeudadas por parte del club. A pesar de haber otorgado plazos al Deportivo Pereira para que se pusiera al día, la directiva no efectuó los pagos pendientes.

    En el comunicado, los futbolistas enfatizaron que han cumplido «cabalmente con sus obligaciones laborales» y se han presentado «de manera responsable» a todas las citaciones. Sin embargo, no seguirán compitiendo si el club no cumple con su parte del trato.

    Decisión Firme: No Habrá Regreso hasta Pagar la Totalidad

    El Deportivo Pereira enfrenta una situación deportiva y legal compleja, ya que el plantel ha sido categórico: «Esta decisión se mantendrá hasta tanto dichas obligaciones sean canceladas en su totalidad.»

    Este paro de actividades pone en riesgo el calendario de la Liga y subraya la grave situación financiera que atraviesa el club.

    Pereira juega con juveniles

    Pereira saltó a la cancha con un equipo juvenil, con el propósito de no perder los puntos. La alineación de Pereira es con Atehortua; Ortiz, Rodríguez, Aguirre, Mosquera; Montoya, Vega, Ruiz, Mosquera; Álzate y Calderón.

