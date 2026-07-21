Grave accidente múltiple en la autopista Medellín-Bogotá: vehículo del Ejército involucrado y varios heridos cerca a Cocorná

Resumen: El aparatoso choque se registró en la mañana de este martes en jurisdicción del municipio de Cocorná. Organismos de socorro atienden la emergencia que deja lesionados de gravedad.

Minuto30.com .- La movilidad en la subregión de los Bosques del Oriente antioqueño se vio fuertemente alterada durante la mañana de este martes a la altura de Cocorná, luego de que se registrara un grave siniestro vial sobre la neurálgica autopista Medellín-Bogotá.

Los detalles de la emergencia

Atención y traslado a centros médicos

Cortesía: AristiPrensa[/caption]

Los paramédicos y bomberos que acudieron a la zona brindaron atención prehospitalaria inicial a las víctimas sobre la misma vía. Posteriormente, debido a la gravedad de algunas heridas, los afectados fueron trasladados de urgencia a diferentes centros asistenciales de la región para recibir atención médica especializada.

Las autoridades de tránsito y transporte ya se encuentran en el lugar realizando el croquis del accidente para determinar las responsabilidades y las causas exactas que provocaron esta múltiple colisión. La información preliminar desde la zona fue confirmada por el medio local AristiPrensa.