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    Grave accidente múltiple en la autopista Medellín-Bogotá: vehículo del Ejército involucrado y varios heridos cerca a Cocorná

    Los paramédicos y bomberos que acudieron a la zona brindaron atención prehospitalaria inicial a las víctimas sobre la misma vía

    Publicado por: SoloDuque

    Grave accidente múltiple en la autopista Medellín-Bogotá: vehículo del Ejército involucrado y varios heridos cerca a Cocorná

    Resumen: El aparatoso choque se registró en la mañana de este martes en jurisdicción del municipio de Cocorná. Organismos de socorro atienden la emergencia que deja lesionados de gravedad.

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    Minuto30.com .- La movilidad en la subregión de los Bosques del Oriente antioqueño se vio fuertemente alterada durante la mañana de este martes a la altura de Cocorná, luego de que se registrara un grave siniestro vial sobre la neurálgica autopista Medellín-Bogotá.

    cocorna3

    Cortesía: AristiPrensa

    Los detalles de la emergencia

    Cortesía: AristiPrensa[/caption]

    Atención y traslado a centros médicos

    Los paramédicos y bomberos que acudieron a la zona brindaron atención prehospitalaria inicial a las víctimas sobre la misma vía. Posteriormente, debido a la gravedad de algunas heridas, los afectados fueron trasladados de urgencia a diferentes centros asistenciales de la región para recibir atención médica especializada.

    Las autoridades de tránsito y transporte ya se encuentran en el lugar realizando el croquis del accidente para determinar las responsabilidades y las causas exactas que provocaron esta múltiple colisión. La información preliminar desde la zona fue confirmada por el medio local AristiPrensa.

    cocorna2

    Cortesía: AristiPrensa

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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