¡Grande! David Alonso, líder del Mundial de Moto3

Luego de conseguir la victoria en el Gran Premio de Francia, el piloto colombiano del CFMOTO Gaviota Aspar Team, David Alonso, consiguió su segundo triunfo consecutivo.

Este además es el cuarto de la temporada, lo que le permitió brillar y recuperar el liderato Mundial en el Circuit de Barcelona, España.

David inició en la sexta posición, durante las primeras vueltas en el circuito fue cauto y analizó a sus rivales en el grupo de cabeza.

En una emocionante competencia y poco a poco, el colombiano fue adelantando a los rivales y faltando siete giros ya ocupaba el primer lugar en la carrera tras adelantar a Iván Ortolá de España.

Tras ese movimiento impactante, y asumiendo el liderato, el colombiano mantuvo la primera posición y consiguió la victoria en el circuito catalán.

Por su parte Iván Ortolá y José Antonio Rueda de España ocuparon el segundo y tercer lugar en la carrera respectivamente.

David Alonso, recuperó el liderado gracias a su cuarta victoria, la segunda en línea

Gracias a la victoria conseguida en España, Alonso recuperó el liderato, tanto individual como con su equipo, de la categoría tras superar, por 14 puntos, al español Daniel Holgado; quién era líder desde el Gran Premio de Portugal.

David Alonso, luego de su triunfo, indicó que “somos líderes, que era el objetivo, aunque todavía queda mucho por delante”.

El corredor agregó además que están haciendo las cosas bien “y hay que seguir así”, señaló al término de la competencia.

“Hoy me he inspirado en la carrera de Izan Guevara aquí en 2022. No me he podido escapar, pero sí que he conseguido que no haya adelantamientos locos de última vuelta, que era lo que quería”, agregó Alonso.

La estrategia del colombiano estaba clara: “El plan era esperar hasta que el neumático se gastase un poco y ha salido bien”.

La próxima competición del colombiano David Alonso en el Moto3 será en el Circuito Internazionale del Mugello ubicado en Scarperia, Italia, del próximo 31 de mayo hasta el 2 de junio.

