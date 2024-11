Doha, 2 feb (EFE).- El equipo británico, capitaneado por el mítico Tom Daley, se colgó el primer oro de este Mundial de Doha al imponerse en la prueba de saltos de trampolín mixtos, disputada en el Hamad Aquatic Centre.

España, que formaba con Nico García Boissier, Carlos Camacho, Rocío Velázquez y Valeria Antolino, finalizó en octava posición, dos por debajo de lo conseguido en esta misma competición en el pasado Mundial de Fukuoka.

En ausencia del equipo chino, que tenía que defender el título y no participó, el podio lo completaron México (Jahir Ocampo, Randa Willars, Gabriela Agúndez y Aranza Vázquez), que repitió la plata del último Mundial y con los mismos saltadores, y Australia.

La competición fue un duelo entre Gran Bretaña (Daniel Goodfellow, Daley, Scarlett Mew Jensen y Andrea Spendolini) y México, que se saldó a favor de los europeos por 421,65 a 412,80. Los oceánicos consiguieron 385,35 puntos.

Los españoles, que fueron sextos en Fukuoka, firmaron un octavo puesto, en parte por un error cometido por Nico García Boissier en un salto mixto.

"Es una manera de entrar en competición, pero hacerlo de esta manera, no es que mole mucho. He cometido un fallo que no entraba en la cabeza de nadie, un error en la sincronización de piernas en un salto con Rocío (Velázquez), no ha ido mal en el salto individual", dijo el saltador a EFE.

El canario del Metropole pidió perdón al equipo, por un error que "te quita veinte o treinta puntos y te deja muy atrás en la clasificación", pero se mostró satisfecho por el nivel general del equipo.

"Más que fallos, han sido cuestión de precisión, cosas que se pulen sobre la marcha", comentó García Boissier, a quien le gusta la instalación, muy amplia y que permite olvidarse del público.

El madrileño Carlos Camacho también valoró para EFE que la competición es una manera de entrar en materia para los próximos días.

"No ha sido nuestra mejor competición, pero esto nos sirve para aprender y para seguir adelante", dijo Camacho, quien aseguró que le ha llamado la atención la amplitud y la luz que ofrece la instalación para lo que está acostumbrado.

"Todavía tengo días para adaptarme, porque quedan unos días para mi competición -salta el nueve-. Además los jueces han sido un poco duros con todos", añadió.

"Teníamos muchas ganas de empezar, no hemos hecho los mejores saltos, pero como equipo es verdad que estamos allí arriba, es un buen rodaje y una buena puesta a punto para los individuales y los sincros que vienen después. Hay que seguir para adelante", dijo a EFE Rocío Velázquez.

La madrileña dijo que se sentía "muy cómoda" con la piscina de saltos. "Las tablas están bastante bien y necesitamos también algunos días para irnos adaptarnos", admitió.

La saltadora del Canoe, Valeria Antolino, que es de origen venezolano, comentó que el equipo podría haber estado "más arriba", pero se mostró satisfecha por haber roto el fuego.

"En este sentido ha estado bien, pero es mejorable. Es una competición para soltar nervios. En cuanto a mi participación en este Mundial, tengo buenas expectativas", recordó.

Por: EFE