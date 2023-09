Gran Bretaña completa el cartel de la Final entre Ocho

in

Redacción deportes, 17 sep (EFE).- El cartel de la Final entre Ocho de la Copa Davis que se disputará en noviembre quedó definido con el triunfo de Gran Bretaña sobre Francia, que completó las plazas de los aspirantes al título.

El cuadro británico rentabilizó la condición de anfitrión y logró su objetivo en Manchester. También Italia, en el Grupo A con sede en Bolonia, consiguió salir airoso y lograr el segundo lugar del cuarteto dominado por el vigente campeón, Canadá.

España y Croacia, locales también en los Grupos C y D, no consiguieron la clasificación y no aspirarán al título.

Así, Canadá, Gran Bretaña, República Checa y Finlandia, como primeros, junto a Italia, Australia, Serbia y Países Bajos, como segundos, acceden a la fase final de la Copa Davis que se jugará en noviembre del 21 al 26 de noviembre.

Chile, Francia, España y Estados Unidos quedaron terceros de sus respectivos grupos y Suecia, Suiza, Corea y Croacia, últimos.

Por: EFE