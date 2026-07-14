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    ¡Más de 2 mil jóvenes le dijeron no a la delincuencia! Así fue la graduación de Parceros en Medellín

    Parceros graduó a 2.804 jóvenes en Medellín. Estrategia que busca abrir oportunidades de estudio, empleo y emprendimiento.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Más de 2 mil jóvenes le dijeron no a la delincuencia! Así fue la graduación de Parceros en Medellín
    Foto cortesía.
    ¡Más de 2 mil jóvenes le dijeron no a la delincuencia! Así fue la graduación de Parceros en Medellín

    Resumen: El programa Parceros graduó a 2.804 jóvenes en Medellín. Más de 1.300 accedieron a oportunidades de estudio y 215 lograron vincularse laboralmente.

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    El programa Parceros celebró la graduación de 2.804 niñas, niños, adolescentes y jóvenes que culminaron su proceso de formación en Medellín.

    La iniciativa de la Alcaldía busca fortalecer los proyectos de vida de población en riesgo de ser instrumentalizada o reclutada por estructuras delincuenciales, mediante el acceso a oportunidades educativas, laborales y de emprendimiento.

    Durante el acto de graduación de la cuarta generación, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga destacó que Parceros representa una alternativa para que los jóvenes opten por la legalidad y construyan un futuro alejado de la violencia.

    Según expresó, el propósito del programa es brindar herramientas para que los participantes tomen el control de sus vidas y encuentren nuevas oportunidades de desarrollo.

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    Los resultados de la estrategia reflejan el impacto alcanzado durante este proceso. De los participantes activos, 1.374 fueron vinculados a oportunidades de estudio, cursos y procesos de formación; 215 adolescentes y jóvenes lograron acceder a un empleo; 140 recibieron orientación para el emprendimiento y 19 obtuvieron becas gracias al trabajo conjunto entre entidades públicas, privadas y la academia.

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    La alcaldía de Medellín señaló que Parceros responde a uno de los principales retos de seguridad de la ciudad: evitar que las organizaciones criminales recluten menores de edad y jóvenes para fortalecer sus actividades ilegales. Para ello, la estrategia ofrece acompañamiento psicosocial, formación y acceso a programas que facilitan la inclusión educativa y laboral.

    Además, el programa ha ampliado su cobertura mediante iniciativas como Parceritos, Parceros Junior, Parceras, Parceros Creadores y procesos dirigidos a población privada de la libertad.

    Con esta articulación entre la alcaldía, el sector privado y diferentes instituciones, buscan seguir fortaleciendo Parceros como una herramienta para ampliar las oportunidades legales y reducir la incidencia de las estructuras criminales sobre la población joven de Medellín.

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