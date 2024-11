Gracie Bon la panameña que rompe las redes por curvas al sumar 4.6 millones de seguidores en instagram donde sus caderas no pasan desapercibidas.

Recientemente Gracie Bond se convirtió en noticia por pedir asientos más cómodos en un avión. La razón son sus caderas que para estar cómoda así tiene que viajar, así le digan que por qué no usa primera clase siempre pero ya vivió la experiencia y también son pequeño. Ya que le toca a veces comprar dos asientos.

De allí que TMZ y medios, le hicieran una nota por la forma en que pedía a las aerolíneas ajustarse a las mujeres y tallas como ella. Ahora esta de viaje por Europa donde allí le ha tocado afrontar miradas y burlas de todo tipo. Saltando a la fama como la panameña de caderas grandes. Ya que su vida en OnlyFans la hizo viral y eso le ha ayudado a que no pase desapercibida como lo muestra en instagram. Celebrando su cumpleaños se embarcó en un viaje que la llevó a Roma y fue precisamente donde haters de ambos sexos, la critican. «A mí el hate no me hace ni cosquillas chicos. Yo disfrutando de mi viaje y mi cuerpo que me encanta, muchos se ofenden porque yo existo, los amo igual. ¿Ok?». Con la canción Pretty Woman de Roy Orbirson camina ante la mirada atónita de turistas, que se la mirar con incredulidad.

Gracie Bon se siente bonita

«Cómo cambia la vida cuando empiezas a amarte a ti misma. Feliz de tenerlos a ustedes que han visto toda mi evolución y también de los que critican y quisieran ser yo y no, nunca me he operado la cara». Fue el mensaje que puso para quienes se han ensañado con ella. Gracie Bon es celebridad panameña y tiene fans que adoran sus caderas. Con mensajes y propuestas de amor rosa o subiditas de tono.

