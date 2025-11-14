La Selección Colombia no pudo con Francia y terminó eliminada en la fase de dieciseisavos de Mundial de la categoría que se disputa en Catar.

La tricolor se vio rápidamente superada muy temprano en el juego, tras la anotación de Antoine Valero al minuto 14.

De nuevo, en especial en la segunda parte, fue superior a su rival, tuvo llegadas que increíblemente no terminaron en gol.

Por lo menos tres llegadas de los colombianos en la segunda mitad dejaron ver la superioridad de los nuestros, sin embargo, por falencias en definición o por falta de suerte, no fue posible igualar la serie.

¡Gracias guerreros! La Sub-17 eliminada del Mundial de Catar

En la búsqueda de ese gol que permitiera igualar el compromiso, la Selección se la jugó, daba lo mismo perder 2-0 que 1-0, así que el objetivo fue ofensivo.

Francia, por momentos, aprovechó la necesidad de los nuestros y construyeron contragolpes, sin mayor efecto.

Al menos hasta el minuto 94 cuando, en una nueva ofensiva aprovechando espacios, Francia llegó al gol definitivo y que sentenció el destino de la ‘Sele’.

Pierre Mounguengue, juvenil del PSG, fue quien convirtió y con ello le empacó la maleta a la Sub-17 que, como pasa con las otras selecciones incluso, dio la sensación de que pudo hacer mucho más.

Más noticias de Deporte