    ¡Gracias guerreros! La Sub-17 eliminada del Mundial de Catar
    Selección Colombia Sub-17 eliminada del Mundial Catar tras caer 2-0 contra Francia en dieciseisavos de final a pesar de su superioridad. Foto: FCF
    • ¡Gracias guerreros! La Sub-17 eliminada del Mundial de Catar

    Resumen: La Selección Colombia Sub-17 fue eliminada del Mundial de Catar en la fase de dieciseisavos al perder 2-0 contra Francia. Los colombianos se vieron en desventaja rápidamente tras el gol de Antoine Valero al minuto 14 y, a pesar de mostrar una superioridad y generar múltiples oportunidades de gol —especialmente en la segunda mitad—, no lograron concretar el empate por fallas en la definición o mala suerte, mientras que Francia sentenció el partido en el minuto 94 con una anotación de Pierre Mounguengue.

    La Selección Colombia no pudo con Francia y terminó eliminada en la fase de dieciseisavos de Mundial de la categoría que se disputa en Catar.

    La tricolor se vio rápidamente superada muy temprano en el juego, tras la anotación de Antoine Valero al minuto 14.

    De nuevo, en especial en la segunda parte, fue superior a su rival, tuvo llegadas que increíblemente no terminaron en gol.

    Por lo menos tres llegadas de los colombianos en la segunda mitad dejaron ver la superioridad de los nuestros, sin embargo, por falencias en definición o por falta de suerte, no fue posible igualar la serie.

    ¡Gracias guerreros! La Sub-17 eliminada del Mundial de Catar

    En la búsqueda de ese gol que permitiera igualar el compromiso, la Selección se la jugó, daba lo mismo perder 2-0 que 1-0, así que el objetivo fue ofensivo.

    Francia, por momentos, aprovechó la necesidad de los nuestros y construyeron contragolpes, sin mayor efecto.

    Al menos hasta el minuto 94 cuando, en una nueva ofensiva aprovechando espacios, Francia llegó al gol definitivo y que sentenció el destino de la ‘Sele’.

    Pierre Mounguengue, juvenil del PSG, fue quien convirtió y con ello le empacó la maleta a la Sub-17 que, como pasa con las otras selecciones incluso, dio la sensación de que pudo hacer mucho más.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

