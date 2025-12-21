Minuto30
  • ¡Gracias, Capitán! El Pascual Guerrero vibró en una despedida legendaria para Mario Alberto Yepes

    ¡Gracias, Capitán! El Pascual Guerrero vibró en una despedida legendaria para Mario Alberto Yepes

    Mario Alberto Yepes, se retira del fútbol, cobijado con el amor de su hinchada y sabiendo que "fue gol de Yepes". Foto: Captura de video
    ¡Gracias, Capitán! El Pascual Guerrero vibró en una despedida legendaria para Mario Alberto Yepes

    Resumen: Uno de los instantes más conmovedores ocurrió cuando el estadio entero se puso de pie para brindar una ovación póstuma a Freddy Rincón. El homenaje al "Coloso de Buenaventura" recordó la huella imborrable que los ídolos del Valle del Cauca han dejado en el mundo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Cali reafirmó por qué es la “Capital Deportiva de América. En una tarde cargada de nostalgia, goles y abrazos, más de 15.000 personas se dieron cita en el Estadio Pascual Guerrero para rendir tributo a Mario Alberto Yepes. El “Eterno Capitán” de la Selección Colombia colgó los botines rodeado de una constelación de estrellas que deleitaron a la afición con un partido que quedará grabado en la memoria del fútbol nacional.

    Desde tempranas horas, las tribunas se tiñeron de amarillo, azul y rojo. El ambiente de paz y convivencia demostró que la ciudad no solo respira fútbol, sino que cuenta con la madurez logística y de seguridad para albergar espectáculos de talla internacional.

    Más de 15 mil personas llegaron al Pascual Guerrero para acompañar el “eterno capitán” de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes en su partido de despedida. : Foto: Alcaldía de Cali

    Un “Dream Team” en la grama del Pascual

    El encuentro fue un desfile de leyendas. Acompañando a Yepes, estuvieron figuras mundiales como David Trezeguet, Javier Saviola y Antonio Valencia. El sabor local lo pusieron ídolos inmortales como Iván Ramiro Córdoba, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, René Higuita, Juan Pablo Ángel y Falcao García, quienes volvieron a calzarse los guayos para honrar la trayectoria del mariscal de la defensa tricolor.

    La dirección técnica también fue de lujo:

    Equipo Amarillo: Dirigido por el actual seleccionador nacional, Néstor Lorenzo.

    Equipo Azul (PSG): Comandado por la dupla histórica de Francisco ‘Pacho’ Maturana y Faustino ‘El Tino’ Asprilla.

    Figuras del fútbol nacional como “El pibe” Valderrama e internacional como Sabiola no se perdieron la despedida de Yepes. Foto: Alcaldía de Cali

    El arbitraje estuvo a cargo de Wílmar Roldán, quien impartió justicia en un encuentro donde el resultado fue lo de menos, pero el talento sobró.

    Lluvia de goles y homenaje al “Coloso”

    El balón rodó a las 5:12 p.m. y la red no tardó en moverse. Juan Pablo Ángel abrió la cuenta, seguido por la magia de Camilo Zúñiga, Jackson Martínez, el “Tigre” Falcao y Giovanni Moreno. Como no podía ser de otra manera, el “Pibe” Valderrama también dejó su firma. Sin embargo, el momento cumbre llegó cuando el propio Mario Yepes convirtió desde el punto penal, sentenciando un empate 5-5 que fue el broche de oro para una tarde de celebración.

    Juan Pablo Angel, Teofilo Gutiérrez, Faustino Asprilla, y hasta Higuita con su “escorpión” hicieron las delicias de los asistentes a la despedida de Yepes. Foto: Alcaldía de Cali

    Uno de los instantes más conmovedores ocurrió cuando el estadio entero se puso de pie para brindar una ovación póstuma a Freddy Rincón. El homenaje al “Coloso de Buenaventura” recordó la huella imborrable que los ídolos del Valle del Cauca han dejado en el mundo.

    Cali: Lista para el mundo

    Más allá de lo deportivo, el evento fue una prueba de fuego superada para la administración distrital. Alexander Camacho, secretario de Deporte, destacó: “Con esto queremos decirle a todos que estamos preparados para eventos de esta naturaleza”.

    “Fue gol de Yepes” y lo bailó. Foto: Alcaldía de Cali

    Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, Mabel Lara, enfatizó el impacto en la región: “Esto hace parte del ecosistema de reactivación; ver gente de otras ciudades llegando a Cali por el partido del ‘Capi’ es emocionante y motor de proyección internacional”.

    La despedida de Mario Alberto Yepes no fue solo el adiós de un jugador; fue la reafirmación de Cali como una ciudad abierta al mundo, capaz de organizar eventos familiares, ordenados y seguros que fortalecen la imagen de Colombia ante los ojos del planeta.

    Mario Alberto Yepes, se retira del fútbol, cobijado con el amor de su hinchada. Foto: Captura de video

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.

