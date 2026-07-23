Un detalle de la directora de grupo para los estudiantes de 11 del colegio Miguel Sánchez Hinestroza, situado en la vereda Acapulco, del municipio de Girón; un lápiz y el borrador, ya podrán ser usadas, gracias a las gestiones del ICFES

¡Gracias a las gestiones del Icfes! Estudiantes de dos colegios de Santander podrán presentar el Saber 11 Calendario A este domingo

Minuto30.com .- En las últimass horas, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación- Icfes, publicó las citaciones de 76 estudiantes de grado 11, pertenecientes a dos colegios de Santander, para que puedan presentar sin inconvenientes las pruebas Saber 11 Calendario A, este domingo 26 de julio.

«Para el Icfes es prioridad garantizar el derecho a la evaluación de todos estudiantes del país. Por tal razón, y en una gestión contrarreloj, logramos que este grupo de estudiantes de dos Instituciones Educativas de Santander puedan presentar la prueba Saber 11 Calendario A este domingo sin ningún contra tiempo», aseguró la Entidad.

El primero de los casos se presentó con 38 estudiantes de grado 11 del colegio Miguel Sánchez Hinestroza, situado en la vereda Acapulco, del municipio de Girón (Santander) no estaban inscritos para pruebas Saber 11, de este próximo domingo 26 de julio, debido a que no se realizó el pago correspondiente para su inscripción, por negligencia de una funcionaria de la Institución Educativa.

A inicios de esta semana, el rector del colegio se trasladó a Bogotá, donde fue atendido por las directivas del Icfes, y tras escuchar la situación, se agilizó la gestión para que estos estudiantes puedan presentar el examen.

“Desde el Icfes, hicimos las gestiones correspondientes entendiendo la situación de este grupo de estudiantes y actuamos con celeridad para que a través de la prueba podamos garantizar su derecho al acceso a la educación superior con igualdad de condiciones”.

El segundo caso, ocurrió con otros 38 alumnos del Instituto Técnico Aquileo Parra, ubicado en el municipio de Barichara, grupo que tuvo un inconveniente en el proceso de inscripción, el cual se pudo solucionar y así garantizar que estos estudiantes cuenten con todas las garantías para presentar su Prueba de Estado.

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