Alicia Keys se presentará el próximo 11 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá para que los colombianos disfruten de los éxitos y el show que tiene preparado la cantante estadounidense en el país.

“Familia sudamericana. ¡Esto finalmente está sucediendo! ¡He estado soñando con esto y me has estado preguntando! ¡Teníamos que hacerlo realidad! No puedo esperar para verlos y perdernos en la música”, escribió Alicia Keys en sus redes sociales.

No es la primera vez que la artista musical viene a un país de América Latina, ya que en el 2013 sus fanáticos en Brasil, China y Argentina pudieron disfrutar de su presentación.

En las últimas horas se conoció que Goyo, de ChocQuibTown, será la encargada de abrir el concierto de Alicia Keys en Bogotá.

El anuncio lo hizo la cuenta de Twitter Musictrendscol, y minutos después fue compartida en las historias de Instagram de ChocQuibTown.

#UPDATE: @GOYOCQT será la encargada de abrir la mágica noche de @aliciakeys en el Colombia ✨ Últimas boletas en @Tuboletaoficial ️ pic.twitter.com/x34kYnVujh — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) April 24, 2023

Es importante recordar que en el 2016, una foto de las cantantes juntas se volvió viral en redes sociales y los internautas comentaban del parecido físico que tienen.

Por otro lado, los seguidores de Alicia Keys podrán comparar su entrada al concierto a través de la página web de TuBoleta.

