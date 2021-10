Gorila famosa por las ‘selfies’ murió en brazos de su cuidador

A través de un comunicado el Parque Nacional de Virunga (PNVi) anunció la muerte de una gorila famosa por su historia y personalidad que se había convertido en uno de los atractivos.

Ndakasi murió en brazos de su cuidador la gorila que posó en varias ‘selfies’ con guardias.

«Con gran pesar Virunga anuncia la muerte de la gorila de montaña huérfana Ndakasi, que residía en el centro de Senkwekwe desde hacía más de una década», señaló el comunicado del PNVi.

«El 26 de septiembre por la noche, después de una larga enfermedad, su estado se deterioró rápidamente y Ndakasi murió en brazos de su guardia y amigo de siempre, André Bauma (…) La vida de Ndakasi está bien documentada y su cálida personalidad ha aparecido en muchos programas y películas (…). También saltó a la fama en internet en 2019, cuando un selfi se volvió viral en el Día de la Tierra», se puede leer en la misiva.

Esta gorila de montaña nació en abril de 2007 y quedó huérfana con dos meses después de que unos milicianos mataran a su madre. Por lo que vivió en un centro del PNVi donde ella, junto con otro gorila, fueron atendidos durante 11 años.

It is with heartfelt sadness that Virunga announces the death of beloved orphaned mountain gorilla, Ndakasi.

C’est avec une profonde tristese que Virunga annonce le décès du gorille de montagne orpheliné Ndakasi.https://t.co/GdkJbhWESz pic.twitter.com/bsCKdEq8tB

