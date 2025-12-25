Resumen: Dada su condición médica, es vital que 'Gordo' regrese a casa lo antes posible. Si usted vive en el Popular 1, Santo Domingo o sectores aledaños, le pedimos ayudarnos con su búsqueda

Gordo requiere medicación urgente: el bulldog francés con «pintas de vaquita», se perdió en el Popular 1

Minuto30.com .- Una familia del nororiente de Medellín vive momentos de angustia tras la desaparición de ‘Gordo’, un bulldog francés que se extravió el pasado sábado 20 de diciembre. La preocupación es máxima, no solo por su ausencia, sino porque el canino presenta una condición de salud delicada en su cabecita que requiere cuidados especiales y seguimiento urgente.

‘Gordo’ fue visto por última vez en el sector de El Calvario, en el barrio Popular 1, durante las horas de la tarde. Desde ese momento, sus dueños han recorrido las calles de la comuna con la esperanza de hallarlo antes de que su estado de salud se complique.

Características de ‘Gordo’

Para que la comunidad pueda identificarlo rápidamente, estas son sus señas particulares:

Raza: Bulldog francés.

Color: Blanco con manchas cafés, conocidas como con “pintas de vaquita”.

Rasgo clave: Requiere atención médica por una condición especial en su cabeza.

¿Cómo puedes ayudar?

Dada su condición médica, es vital que ‘Gordo’ regrese a casa lo antes posible. Si usted vive en el Popular 1, Santo Domingo o sectores aledaños, le pedimos ayudarnos con su búsqueda o si algún vecino ha resguardado a un perrito de estas características recientemente, dar aviso inmediato.

Si tiene cualquier información sobre su paradero, por favor comuníquese de inmediato a la línea de emergencia de su familia:

Contacto directo: 322 569 05 80

Desde Minuto30, apelamos a la solidaridad de los habitantes de la Comuna 1. Compartir esta nota en sus estados de WhatsApp y grupos de Facebook puede salvar la vida de ‘Gordo’ y devolverle la tranquilidad a su familia en esta Navidad. ¡Ayúdanos a encontrarlo!