Google dio la fecha de cuándo morirán las aplicaciones de Chrome

Google ya dio la fecha en la que morirán las aplicaciones de Chrome, desde el mes de marzo hasta junio de 2022 tiene estimado para que las Apps sean historia.

Cuando una función de Google no tiene uso o no reacciona como ellos pretendían muere rápidamente, desde el 2016 el soporte de Chrome Apps dejó de funcionar y hace poco anunciaron que ya no habrá más publicaciones de este tipo.

Las aplicaciones de Chrome van a desparecer en cuestión de meses. Así comenzarán a hacerlo a partir del próximo mes de marzo:

Marzo 2020, se irá Chrome Apps.

Junio 2020, podría seguir llegando las actualizaciones en Chrome Apps, pero el soporte de Windws, Linux y Máx se acabará.

Diciembre 2020, en ese mes terminará las apps de Mac, Linux y Window de Chrome, para los usuarios de Chrome education upgrade y Chrome Enterprise.

Junio 2021, terminará el soporte de Chrome Apps en Chrome OS.

Junio 2022, fin del soporte de Chrome Apps en Chrome OS para clientes con Chrome Enterprise y Chrome Education Upgrade.

Las medidas no afectarán en absoluto a las extensiones y Google se ha encargado de reiterar su compromiso con ellas: “el fomento de un sólido ecosistema de extensiones es fundamental para la misión de Chrome y nos comprometemos a ofrecer una plataforma de extensiones útil para personalizar la experiencia de navegación de todos los usuarios”, anunciaron.