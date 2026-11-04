Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2

Gonzalo Arturo Jaramillo Bedoya desapareció en Caldas, Antioquia

Gonzalo Arturo Jaramillo Bedoya, de 58 años, desapareció el 27 de agosto en el municipio de Caldas, Antioquia.

Publicado por: Juan Manuel

Gonzalo Arturo Jaramillo Bedoya, reportado como desaparecido en Caldas
Gonzalo Arturo Jaramillo Bedoya desapareció en Caldas, Antioquia

Resumen: Gonzalo Arturo Jaramillo Bedoya, de 58 años de edad, de sexo masculino y de nacionalidad colombiana, se encuentra reportado como desaparecido desde el 27 de agosto de 2026, fecha en la que fue visto por última vez en el municipio de Caldas, Antioquia.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

Gonzalo Arturo Jaramillo Bedoya, de 58 años de edad, de sexo masculino y de nacionalidad colombiana, se encuentra reportado como desaparecido desde el 27 de agosto de 2026, fecha en la que fue visto por última vez en el municipio de Caldas, Antioquia.

Como señales particulares presenta un lunar en la espalda, lado izquierdo, parte baja, un ganglio en la frente y deformación abdominal.

Si usted lo ha visto o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse con la Sección de Policía Judicial – CTI Medellín, Grupo de Desaparecidos, Carrera 64C N. 67-300, Bloque H, Piso 4, teléfono 5903108 extensiones 41665, 41709 y 41825, o al celular 318 532 1733.

Ficha de desaparecido de Gonzalo Arturo Jaramillo Bedoya

Sigue a Minuto30 en Google Discover Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
Anuncio
Minuto30 TV

¿Falso ganadero en el Caribe y capo en Medellín?

Comentarios

Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.