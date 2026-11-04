Gonzalo Arturo Jaramillo Bedoya desapareció en Caldas, Antioquia

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Resumen: Gonzalo Arturo Jaramillo Bedoya, de 58 años de edad, de sexo masculino y de nacionalidad colombiana, se encuentra reportado como desaparecido desde el 27 de agosto de 2026, fecha en la que fue visto por última vez en el municipio de Caldas, Antioquia.

Gonzalo Arturo Jaramillo Bedoya, de 58 años de edad, de sexo masculino y de nacionalidad colombiana, se encuentra reportado como desaparecido desde el 27 de agosto de 2026, fecha en la que fue visto por última vez en el municipio de Caldas, Antioquia.

Como señales particulares presenta un lunar en la espalda, lado izquierdo, parte baja, un ganglio en la frente y deformación abdominal.

Si usted lo ha visto o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse con la Sección de Policía Judicial – CTI Medellín, Grupo de Desaparecidos, Carrera 64C N. 67-300, Bloque H, Piso 4, teléfono 5903108 extensiones 41665, 41709 y 41825, o al celular 318 532 1733.