Un sacerdote de 33 años de edad terminó fuertemente golpeado por un hombre que lo acuso de tocar las partes intiman de su hijo.

El hecho se registró en una parada de autobús en Oklahoma, Estados Unidos.

El niño de 9 años de edad le contó a su familia que un hombre se le acercó en repetidas ocasiones mientras él y sus compañeros esperaban el autobús y que a él lo había tocado de una forma que lo había hecho sentir incomodo.

Tras la historia, el padre del menor decidió seguirlo y observarlo oculto mientras él niño y sus compañeros esperaban el vehículo cuando efectivamente se les acercó un hombre que estaba trotando por el lugar.

“Mientras miraba la parada del autobús escolar, nuestro sospechoso pasó corriendo junto a él, pasó corriendo por la parada del autobús donde esperaban los niños. Se dio la vuelta, regresó y se detuvo donde tocó al niño”, dijo el sargento de la Policía de Oklahoma Dillon Quirk.

El padre del niño no daba crédito a lo que veía y decidió grabarlo pero no pudo soportarlo más y se acercó al sujeto y lo golpeó fuertemente.

El herido resultó ser un cura que terminó con el cráneo fracturado y arrestado por actos lascivos contra un menor de edad.

Officers arrest 33-year old Michael Coghill on complaint of lewd/indecent act to child after reported incident at bus stop. pic.twitter.com/X4CjNi6Nog

— Oklahoma City Police (@OKCPD) September 23, 2021