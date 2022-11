Hombres armados golpearon al gerente del hospital de Campamento, Antioquia

Diego León Cardona González , gerente del hospital La Sagrada Familia, ubicado en el municipio de Campamento, fue amenazado y golpeado por hombres armados que se movilizaban en una moto.

Cardona habría sido interceptado por dos hombres cuando se dirigía al municipio de Yarumal, Antioquia.

“Se atraviesan por el lado izquierdo y me apuntan con un arma de fuego, me hacen parar y luego golpean la ventana del lado de atrás del carro, la cual revienta. Me hace bajar y empezamos a forcejear”, dijo Cardona.

A pesar de no haber conocimiento del origen de este hostigamiento, el funcionario señaló que pueden estar relacionadas con un debate en el Concejo municipal de Campamento.

«Me tiraron muy duro varios concejales de la coalición, posterior a esto, incluso uno de los concejales me increpa y me dice yo tengo que darle burocracia al alcalde, que es mi obligación por el hecho que él me puso en la gerencia del hospital, que yo no tengo porque negarme a darle burocracia al alcalde, a lo que cual yo respondo que eso es un delito y el hombre quedó muy maluco por el tema», señaló el funcionario.

Cardona recibió atención médica en el hospital San Juan de Dios de Yarumal.

