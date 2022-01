Video: «No llore, no llore, eso no se debe hacer»: golpearon y ‘empelotaron’ a un presunto ladrón

Un presunto ladrón fue ‘atendido’ a golpes por conductores de aplicación y la misma comunidad en el barrio Lucero Alto, en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá; incluso, lo dejaron hasta desnudo en plena calle.

El presunto ladrón habría intentado robar a conductor de aplicación

Y es que según recogió Noticias Caracol, de acuerdo a la denuncia, el presunto ladrón tomó el servicio y se montó al carro en compañía de otro hombre y una mujer; sin embargo, cuando llegaron al sur de la ciudad, habrían tratado de robar al conductor.

El conductor habría alertado a los otros, quienes interceptaron a uno de los hombres, lo golpearon y lo desnudaron, según informaron las autoridades.

Cuando el presunto ladrón ya estaba en el piso, herido y sin ropa, en el video se escucha cuando se burlan de él y hasta le dicen: «no llore, no llore, no hay que llorar, eso no se debe hacer».

La Policía tuvo que rescatar al presunto ladrón, pues se encontraba muy herido y fue trasladado a un centro asistencial; posteriormente, será puesto a disposición de las autoridades competentes.

#OjoDeLaNoche | Golpearon y desnudaron a presunto ladrón en el sur de Bogotá. De acuerdo con las versiones de testigos, el hombre, en compañía de otras dos personas, intentó robar a un conductor de aplicación https://t.co/k1NhZsen6A pic.twitter.com/YMzsR4FSPX — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 18, 2022

Para ver más noticias de Bogotá, clic AQUÍ.