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Resumen: Las Fuerzas Militares informaron que la operación continúa en desarrollo, por lo que se espera que el número de capturas o bajas pueda aumentar en las próximas horas.

¡GOLPE EN LA SELVA! Seis muertos deja operación contra las disidencias de «Iván Mordisco» en Vaupés

Minuto30.com .- En una operación relámpago de alta complejidad, las Fuerzas Militares de Colombia confirmaron un duro golpe contra el Bloque Amazonas del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r), facción liderada por el cabecilla alias ‘Iván Mordisco.

La acción armada, que incluyó ataques aire-tierra y asalto directo, se registró en zonas selváticas del departamento del Vaupés.

Una operación de interdicción total

Bajo la coordinación del Comando General de las Fuerzas Militares, se desplegó una capacidad de combate conjunta entre el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. El reporte preliminar del General Comandante indica que la ofensiva se desarrolló bajo la modalidad de ataque aire-tierra, a través de un bombardeo táctico y asalto directo, con desembarco de tropas élite para combatir en área selvática.

Hasta el momento, el balance oficial de la operación arroja:

6 muertos en desarrollo de operaciones militares (integrantes del Bloque Amazonas).

Incautación de abundante material de guerra (fusiles, municiones y explosivos).

Decomiso de equipos de comunicaciones e intendencia.

El impacto en la estructura de ‘Iván Mordisco’

Esta operación afecta significativamente las capacidades logísticas y de movilidad de las disidencias en el suroriente del país, una zona estratégica para las rutas del narcotráfico y la minería ilegal controladas por ‘Mordisco’.

Las Fuerzas Militares informaron que la operación continúa en desarrollo, por lo que se espera que el número de capturas o bajas pueda aumentar en las próximas horas.

Las autoridades se encuentran en proceso de identificación de los cuerpos para determinar si entre los fallecidos se encuentran mandos medios de relevancia dentro de la organización criminal.