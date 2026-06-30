Resumen: El Consejo de Estado confirmó la nulidad de la adjudicación de la licitación pública n.° 70007451 de 2023, destinada al mantenimiento de la malla vial de Medellín, tras encontrar que el Distrito, en cabeza del exalcalde Daniel Quintero, rechazó injustificadamente la oferta más favorable alegando un "precio artificialmente bajo".

Golpe a la administración Quintero: Consejo de Estado anula contrato de $70.000 millones y multa a exsecretaria

Minuto30.com .- El Consejo de Estado confirmó la nulidad de la adjudicación de la licitación pública n.° 70007451 de 2023, destinada al mantenimiento de la malla vial de Medellín, tras encontrar que el Distrito, en cabeza del exalcalde Daniel Quintero, rechazó injustificadamente la oferta más favorable alegando un «precio artificialmente bajo.

La Sala determinó que el Distrito de Medellín incurrió en falsa motivación al apartarse de la recomendación del comité evaluador, el cual inicialmente consideró que la propuesta del Consorcio Génesis era viable y la mejor económicamente.

Errores técnicos críticos

Se demostró que el informe técnico utilizado para rechazar a Génesis tuvo fallas metodológicas graves, como comparar precios de asfalto en metros cúbicos frente a toneladas sin aplicar el factor de conversión, y usar referentes de obras rurales no comparables con el contexto urbano de Medellín.

El Distrito fue condenado a pagar al Consorcio Génesis la suma actualizada de $2.496.725.674,43 por concepto de la utilidad que dejó de percibir al no ser adjudicatario del contrato.

Responsabilidad de Exfuncionarios

Evelyn Tatiana Beltrán Sierra, exsecretaria de Suministros, fue declarada responsable civil y patrimonialmente a título de culpa grave. Deberá reembolsar al Distrito el 45% de la condena impuesta.

Con respecto a Rubén Darío López Giraldo, exrevisor técnico, el Consejo de Estado revocó su responsabilidad, argumentando que su informe no era vinculante y que la decisión final de rechazo recayó exclusivamente en la delegada contractual.

Con respecto al Contrato y sus restituciones, se confirmó la nulidad absoluta del contrato suscrito con el Consorcio Construcciones C-2023 (cedido a Mecamed 2023).

No obstante, la Sala revocó la orden de devolver las utilidades ya percibidas por el ejecutor, determinando que en este caso las restituciones operan mediante compensación por las obras ya entregadas y recibidas a satisfacción.

La furia de Fico: «No rasparon la olla, se la robaron»

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Gutiérrez no escatimó en calificativos. Relacionó directamente este fallo judicial con lo que él denomina un saqueo sistemático de los recursos públicos durante el gobierno anterior.

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«¿Recuerdan el contrato de malla vial por $70.000 millones que en 2023 los que se robaron a Medellín lo adjudicaron de manera ilegal a dedo? El Consejo de Estado acaba de condenarlo y la exsecretaria de suministros deberá pagar más de $1.000 millones con su propio patrimonio», trinó el mandatario, añadiendo que «no rasparon la olla, se la robaron».

Justo hoy que el jefe de la banda pretendía “vigilar” los recursos de la salud de nuestra ciudad, la justicia nos da la razón. ¿Recuerdan el contrato de malla vial por $70.000 millones que en 2023 los que se robaron a Medellín lo adjudicaron de manera ilegal a dedo? El Consejo… pic.twitter.com/ABsc8GygXf — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 30, 2026

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