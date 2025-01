¡Otro golpe para Nacional! «Caballito» Rentería gana millonaria demanda en primera instancia

Minuto30.com .- El exfutbolista Carlos «Caballito» Rentería ha ganado una importante batalla legal contra Atlético Nacional, luego de que el club lo despidiera mientras estaba lesionado debido a una artrosis de cadera. Rentería, quien demandó al club en 2016, aseguró que durante su tiempo en Nacional fue sometido a tratamientos de infiltraciones para aliviar el dolor, pero estos le causaron daños adicionales a largo plazo.

En sus declaraciones, Rentería explicó a medios nacionales: «En Nacional me infiltraban, me inyectaban, se quitaba el dolor, pero eso trae otras consecuencias, porque me hacía daño. Después, cuando ya no les servía, cuando terminó el contrato, me sacaron».

El fallo judicial en primera instancia fue favorable para el exjugador, hermano de Watson Rentería, quien recibió una indemnización de cerca de 250 mil dólares, lo que equivale a casi mil millones de pesos colombianos.

Esta decisión subraya la responsabilidad del club en el tratamiento de sus jugadores y la necesidad de garantizar sus derechos laborales, incluso en situaciones de lesiones crónicas, como es el caso de Rentería, quien aún sufre las secuelas de su condición en la cadera.

