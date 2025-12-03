¡Golpe histórico! Operativo nacional deja 154 capturados de las disidencias, Clan del Golfo y Autodefensas

Resumen: La Policía Nacional realizó una operación simultánea en cinco ciudades y 13 departamentos que permitió la captura de 154 integrantes de estructuras criminales vinculadas a extorsión, secuestro y otros delitos. Entre los detenidos hay miembros del Clan del Golfo, disidencias de las Farc y Autodefensas, además de grupos locales. En la intervención también se incautaron armas, municiones, explosivos, motocicletas y dispositivos electrónicos usados para actividades ilícitas.

Durante cinco días, la Policía Nacional ejecutó una operación simultánea en Bogotá, Cali, Barranquilla, Santa Marta y en 13 departamentos del país, con el objetivo de desmantelar redes dedicadas a la extorsión, el secuestro y otras actividades criminales. El resultado fue descrito por las autoridades como uno de los golpes más amplios de los últimos meses, al lograr la captura de 154 personas vinculadas a diferentes estructuras delincuenciales.

Entre los detenidos figuran integrantes del Clan del Golfo, de las disidencias de las Farc y de las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, además de miembros de otros grupos criminales y bandas delincuenciales que operaban en varias regiones del país. Según el reporte oficial, estas organizaciones buscaban ejercer presión y miedo sobre comerciantes y comunidades, afectando la seguridad y la tranquilidad en zonas urbanas y rurales.

Durante la operación, que combinó labores de inteligencia, seguimiento y acciones coordinadas en terreno, también fueron incautadas armas de fuego, municiones, una granada, proveedores, motocicletas y más de doscientos dispositivos electrónicos. Además, se decomisaron sustancias estupefacientes que, según la Policía, eran utilizadas para financiar actividades ilícitas.

Las autoridades señalaron que cada captura y cada incautación representan un riesgo menos para las familias y los comerciantes, y destacaron que la operación refleja la articulación entre diferentes unidades para enfrentar estructuras que buscaban expandir sus economías criminales mediante la intimidación.

La Policía afirmó que estos resultados fortalecen la seguridad en varias regiones del país y reiteró su compromiso de seguir desmantelando redes dedicadas al delito, con el fin de garantizar condiciones de convivencia para la ciudadanía que exige vivir en paz.