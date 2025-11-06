¡Golpe histórico al narcotráfico! Autoridades destruyen 49 laboratorios y decomisan 1,6 toneladas de cocaína

Resumen: En una operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, las autoridades lograron un duro golpe al narcotráfico con la destrucción de 49 laboratorios dedicados al procesamiento de cocaína en siete departamentos del país. Durante el operativo se incautaron 1,6 toneladas de cocaína, más de 27.000 galones de insumos líquidos y cerca de 5.000 kilos de químicos sólidos. Según las autoridades, esta acción representa una pérdida superior a los $9 mil millones para estructuras del Clan del Golfo y el ELN.

En una contundente operación conjunta, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares asestaron un duro golpe a las estructuras del narcotráfico al destruir 49 laboratorios para el procesamiento de cocaína en diferentes regiones del país. La ofensiva, desarrollada en siete departamentos, permitió además la incautación de 1,6 toneladas de cocaína y una gran cantidad de insumos y maquinaria empleados por los grupos criminales.

Según las autoridades, los complejos desmantelados pertenecían a redes vinculadas a los carteles del ELN y del Clan del Golfo, quienes utilizaban estas infraestructuras para la producción, acopio y distribución de estupefacientes tanto en el territorio nacional como hacia rutas internacionales.

Durante los operativos, los uniformados hallaron 234 kilogramos de base de coca, 27.833 galones de insumos líquidos, 4.959 kilogramos de insumos sólidos y 2.085 kilogramos de hoja de coca lista para su procesamiento. Con estas acciones, las instituciones lograron una afectación económica superior a los 9 mil millones de pesos a las finanzas ilícitas de estas organizaciones.

Las autoridades destacaron que el golpe no solo limita la capacidad de producción de estas redes, sino que también reduce su poder logístico y su influencia territorial en zonas rurales donde ejercían control.

Con esta operación, las fuerzas de seguridad continúan debilitando las estructuras criminales que sostienen la economía del narcotráfico, reafirmando su ofensiva contra los grupos armados que amenazan la seguridad y estabilidad del país.