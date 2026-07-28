Resumen: La vigésima edición del festival de música electrónica más grande del mundo no solo dejó un despliegue sin precedentes de luces y más de 500 artistas en tarima, sino también un contundente saldo judicial

¡Golpe en Tomorrowland! Más de 400 detenidos y el alarmante cartel de drogas incautadas en el festival

Minuto30.com .- La vigésima edición del festival de música electrónica más grande del mundo no solo dejó un despliegue sin precedentes de luces y más de 500 artistas en tarima, sino también un contundente saldo judicial. La Policía Federal belga reportó cientos de capturas por consumo y tráfico de estupefacientes en el evento celebrado en Boom, al norte de Bruselas.

Lo que prometía ser únicamente un fin de semana de euforia musical en los escenarios de Tomorrowland, terminó con la intervención directa de las autoridades europeas. Este martes, la Fiscalía de Amberes entregó el balance oficial de los operativos desplegados durante los dos fines de semana del festival, del 17 al 19 y del 24 al 26 de julio.

El balance de las autoridades: consumo y microtráfico

Las cifras entregadas por las autoridades belgas reflejan un estricto control dentro y fuera del recinto, dividiendo las capturas en dos grandes grupos con diferentes consecuencias legales:

Expulsados y multados: Un total de 403 asistentes fueron sorprendidos con pequeñas cantidades de droga destinadas al consumo personal. Todos ellos fueron inmediatamente retirados del festival y se les impusieron sanciones económicas.

Procesados por narcotráfico: Las autoridades detuvieron a 32 personas acusadas de comercializar estupefacientes en el evento. Estos individuos deberán comparecer el próximo 25 de noviembre ante una sala especial en Amberes.

El reincidente: Como dato llamativo, entre los capturados por tráfico destaca un ciudadano neerlandés que ya había sido condenado por los mismos delitos durante la pasada edición de 2024.

El ‘menú’ de las incautaciones: desde pastillas hasta aerosoles

Uno de los puntos que más ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias y de seguridad es la variedad y los métodos de camuflaje de las sustancias ilícitas incautadas durante las requisas.

El reporte oficial señala el decomiso de drogas tradicionales y mezclas sintéticas de alto riesgo:

Éxtasis (MDMA) y cocaína.

Ketamina y metanfetaminas.

‘Polvos rosas’: Una peligrosa mezcla de drogas sintéticas en auge en la escena electrónica mundial.

Los traficantes no solo ingresaron las sustancias en presentaciones habituales como pastillas y polvo, sino que también utilizaron aerosoles nasales para intentar evadir los controles policiales del evento.