¡Golpe en la selva! Armada Nacional incauta 3,7 toneladas de marihuana en el Amazonas

Resumen: En dos operaciones desplegadas en el sector de El Encanto, las autoridades interceptaron el millonario cargamento que pretendía financiar a organizaciones criminales.

Minuto30.com .- La ofensiva contra las redes del narcotráfico en las zonas de frontera no da tregua. En las últimas horas, la Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval de la Amazonía, asestó un contundente golpe a las finanzas de los grupos armados ilegales tras lograr la incautación de 3.731 kilogramos de marihuana.

El resultado operativo se dio en medio de dos acciones de control sostenidas en el municipio de El Encanto (Amazonas). Con esta interceptación, se evitó que más de 3,7 toneladas de estupefacientes llegaran a las calles y se transformaran en ingresos ilícitos para las estructuras criminales que operan en el sur del país.

La Amazonía no será santuario del crimen

El presidente Abelardo De La Espriella hizo eco de este importante resultado a través de sus redes sociales, enviando un mensaje directo a los grupos ilegales que intentan usar los afluentes como rutas de escape.

«El mensaje para los narcotraficantes es claro: la Amazonía colombiana no será corredor ni santuario del narcotráfico. Los vamos a perseguir por nuestros ríos, selvas, mares y fronteras, golpeando sus cargamentos, rutas y finanzas», destacó, recordando que las rentas ilícitas de esta droga son el principal combustible de la violencia y el terrorismo en Colombia.