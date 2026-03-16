Resumen: El envío de alias ‘Manteco’ desde el Cauca enciende las alarmas sobre la interconexión de los frentes de las disidencias

Golpe de gracia a la Estructura 18: Caen alias ‘Román Trescodos’ y ‘Manteco’ en Ituango con $800 millones de ‘Iván Mordisco’

Minuto30.com .- En una operación relámpago coordinada entre el Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía, se propinó el golpe más contundente del año contra las disidencias de las FARC en el departamento de Antioquia. En zona rural del municipio de Ituango, tropas del Batallón de Infantería N.º 10 ‘Coronel Atanasio Girardot’ capturaron a alias ‘Román Trescodos’, quien había asumido como cabecilla principal del GAO-r Estructura 18 tras la reciente neutralización de alias ‘Ramiro’.

La operación no solo desarticuló la cúpula de este grupo ilegal en la región, sino que reveló una alarmante alianza financiera dirigida desde las más altas esferas de las disidencias a nivel nacional.

#EsNoticia | En una operación militar desarrollada en zona rural del municipio de Ituango #Antioquia, tropas del Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot de la #CuartaBrigada, con el CTI de la @FiscaliaCol, capturaron a alias Román Trescodos, principal cabecilla… pic.twitter.com/5bZ01bQS3p — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) March 16, 2026

El ’emisario’ del Cauca y los 800 millones de pesos

Uno de los detalles más impactantes de este operativo es la captura de alias ‘Manteco’, uno de los criminales más buscados por la Policía en el departamento del Cauca. Según las investigaciones de inteligencia militar, alias ‘Manteco’ habría sido enviado directamente por alias ‘Iván Mordisco’ hacia el Norte antioqueño.

El capturado portaba aproximadamente 800 millones de pesos en efectivo, dinero que tenía como objetivo financiar y fortalecer la capacidad bélica de la Estructura 18. Este hallazgo confirma la estrategia de las disidencias de “exportar” recursos y hombres desde el suroeste del país para consolidar corredores de narcotráfico en Antioquia.

Balance de la Operación ‘Ituango Seguro’

Además de los cabecillas, el despliegue militar dejó los siguientes resultados:

Capturas: 4 integrantes en total (incluyendo a ‘Román’ y ‘Manteco’).

Material de Guerra: Incautación de abundante armamento de largo alcance, municiones y equipos de comunicación.

Componente Humanitario: Recuperación de dos menores de edad que habían sido reclutados ilícitamente por este grupo, quienes quedaron bajo la protección del ICBF.

Un mes de contundencia operativa

La Cuarta Brigada del Ejército destacó que este golpe es el resultado de una ofensiva sostenida durante los últimos 30 días en el departamento. El balance mensual contra la Estructura 18 es demoledor para el grupo ilegal:

7 integrantes neutralizados (dados de baja en combate).

5 capturas de importancia estratégica.

4 sometimientos a la justicia (desmovilizaciones).

3 menores de edad recuperados de las filas del conflicto.

La captura de alias ‘Román Trescodos’ genera un vacío de poder inmediato en una zona históricamente golpeada por el control territorial de las disidencias. La interceptación de los 800 millones de pesos corta, al menos temporalmente, la logística de reclutamiento y compra de armamento con la que pretendían sitiar nuevamente a Ituango.

Sin embargo, el envío de alias ‘Manteco’ desde el Cauca enciende las alarmas sobre la interconexión de los frentes de las disidencias, que operan como una red nacional con flujo de caja compartido, desafiando la geografía tradicional del conflicto.

El Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación ofrecerán una rueda de prensa en las próximas horas desde la Cuarta Brigada en Medellín para entregar más detalles sobre el material incautado y el proceso de judicialización de los capturados.