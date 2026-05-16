Morelos fue el encargado de convertir el gol del triunfo para Nacional en el partido de ida por Semifinales de la Liga Betplay

Resumen: Con esta vital victoria de visitante, Atlético Nacional regresa a la capital antioqueña con la ventaja, aunque mínima, en el marcador global. Ahora, el equipo de Diego Arias oficiará como local en el partido de vuelta

¡Golpe de autoridad! Nacional vence al Tolima en Ibagué y se acerca a la gran final del fútbol colombiano

Minuto30.com .- Atlético Nacional dio un paso de gigante en la noche de este sábado 16 de mayo y se trajo un botín de oro del estadio Manuel Murillo Toro. En el marco del partido de ida de las semifinales de la Liga BetPlay I-2026, el conjunto ‘Verdolaga’ derrotó a Deportes Tolima, con gol de Morelos en el minuto 56 y se quedó, de momento, con la primera opción para clasificar a la anhelada «finalísima» del FPC.

En un duelo cargado de emociones, fricción y expulsados, los antioqueños lograron imponerse a domicilio ante uno de los rivales más fuertes del semestre.

Un duelo táctico y parejo

El encuentro cumplió con todas las expectativas de una semifinal. El equipo antioqueño, dirigido por el técnico Diego Arias, logró plantear un partido inteligente frente al esquema de posesión y ataque del cuadro ‘Pijao’, comandado por el estratega Lucas González.

A pesar de la localía del Tolima, Nacional no se escondió y logró arrebatarle el control de la pelota por varios tramos del compromiso. Las estadísticas del juego reflejaron lo reñido que estuvo el trámite en la mitad de la cancha:

Posesión de balón: Deportes Tolima (48%) – Atlético Nacional (52%).

Fricción y tarjetas rojas en Ibagué

Como es habitual en las instancias definitivas, la intensidad se vivió a flor de piel y el roce físico fue protagonista. El árbitro central tuvo bastante trabajo disciplinario para controlar los ánimos de los jugadores, dejando un saldo que obligó a ambos entrenadores a replantear sus esquemas sobre la marcha:

Tarjetas amarillas: El rigor defensivo le costó tres (3) amonestaciones al Tolima y una (1) a Nacional.

Tarjetas rojas: El partido terminó con espacios abiertos, luego de que el juez mostrara la cartulina roja para un jugador de cada equipo, dejando a ambas escuadras con 10 hombres en el terreno de juego. Anderson Ángulo en una dura entrega contra «la joya» Rengifo salió en el minuto 31 mientras que por Nacional, Chicho Arango fue el que vio la roja en el 90+3.

Todo se definirá en Medellín

Con esta vital victoria de visitante, Atlético Nacional regresa a la capital antioqueña con la ventaja, aunque mínima, en el marcador global. Ahora, el equipo de Diego Arias oficiará como local en el partido de vuelta, donde buscará aprovechar el apoyo de su hinchada en el estadio Atanasio Girardot para sellar definitivamente su clasificación a la gran final del fútbol colombiano.