¡Golpe al crimen organizado! Caen dos miembros del grupo de alias ‘Primo Gay’ en Antioquia

Resumen: En una operación conjunta del Ejército y la Policía en la vereda Miraflores, municipio de Toledo (Antioquia), fueron capturados dos presuntos integrantes del grupo armado de alias ‘Primo Gay’, vinculado a las disidencias del cartel de alias ‘Calarcá’. En el lugar se incautaron armas, municiones y equipos tácticos, afectando la capacidad criminal de la estructura dedicada a la extorsión y al terrorismo en el norte del departamento.

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía, las autoridades capturaron a dos presuntos integrantes del grupo armado al servicio de alias ‘Primo Gay’, una estructura criminal vinculada a las disidencias del cartel de alias ‘Calarcá’, que delinque en el norte de Antioquia.

El operativo se llevó a cabo en la vereda Miraflores, zona rural del municipio de Toledo, como parte de una ofensiva contra las organizaciones responsables de actos de terrorismo, extorsión, intimidaciones y hechos de violencia selectiva contra la población civil.

Durante la intervención, los uniformados lograron la incautación de un fusil, armas cortas, municiones, equipos tácticos y material de intendencia utilizado para sostener las actividades delictivas de la estructura.

De acuerdo con las autoridades, este golpe representa un duro revés para el grupo de alias ‘Primo Gay’, al afectar directamente su capacidad de extorsión a trabajadores de EPM, contratistas del proyecto Hidroituango, comerciantes, ganaderos y transportadores del norte del departamento.

Asimismo, las fuerzas militares destacaron que la operación permitió frustrar posibles planes terroristas con artefactos explosivos y drones, similares a los empleados en ataques recientes en los que fueron asesinados el sargento segundo César Pardo y el soldado Esneider Pineda en 2025.

Las autoridades reiteraron que continuarán desplegando acciones ofensivas en esta región del país para debilitar las disidencias y garantizar la seguridad de las comunidades rurales que han sido víctimas de intimidación por parte de estos grupos criminales.