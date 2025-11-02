¡Golpe al tráfico ilegal! Autoridades recuperan fauna silvestre y madera durante operativos ambientales en Antioquia

Resumen: La Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de Antioquia realizó operativos que permitieron incautar madera transportada de forma irregular en Rionegro y rescatar una iguana y una boa en La Pintada y San Jerónimo, entregando los recursos y animales a las autoridades competentes para su conservación y protección.

La Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Antioquia llevó a cabo una serie de operativos enfocados en la protección de los recursos naturales y la fauna silvestre, con resultados positivos para la conservación ambiental en la región.

En Rionegro, durante los controles, se incautaron seis metros cúbicos de madera que estaban siendo transportados o almacenados de manera irregular. El material fue entregado a la autoridad competente, con el objetivo de evitar su aprovechamiento ilegal y contribuir a la conservación de los bosques locales, fundamentales para el equilibrio ecológico y la protección de los ecosistemas de la zona.

Por otra parte, en los municipios de La Pintada y San Jerónimo, la Policía recuperó dos ejemplares de fauna silvestre: una iguana y una boa. Ambos animales fueron entregados a las autoridades ambientales, quienes garantizarán su cuidado y posterior reincorporación a su hábitat natural.

Estas acciones forman parte del trabajo constante de la Policía para proteger la biodiversidad y el medio ambiente, promoviendo al mismo tiempo la conciencia ciudadana sobre la importancia de cuidar los ecosistemas y la fauna del departamento.