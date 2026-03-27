¡Golpe al «Sabor Nacional»! Frisby Colombia pierde batalla legal en España y enfrenta millonaria indemnización

Resumen: Según el representante, ellos intentaron llegar a un acuerdo para incluir a los colombianos o recibir un pago por la marca, pero estos se negaron.

Minuto30.com .- La expansión de Frisby hacia el Viejo Continente ha tropezado con un muro legal infranqueable. En entrevista con 6AM W, Charles Dupont, representante legal de Frisby España, confirmó que la justicia española les dio la razón, determinando que la marca colombiana no puede reclamar derechos sobre un nombre que no registró debidamente en ese país.

El argumento que hundió a la marca colombiana

El punto clave del conflicto radicó en la “notoriedad” de la marca. Frisby Colombia intentó argumentar que su nombre ya era ampliamente conocido en España, basándose en la enorme población de colombianos residentes allí.

Sin embargo, la justicia española fue tajante: para que una marca sea considerada “notoria”, debe ser reconocida por el público en general y no solo por un nicho migratorio específico. Al no existir un registro previo de la empresa colombiana en España, Frisby España (una entidad independiente) registró el nombre legalmente.

La “factura” de Frisby España: Piden más de 700.000 euros

Tras ganar el pulso por el nombre, Charles Dupont reveló que ahora van por una indemnización millonaria que se divide en tres rubros principales:

Lucro cesante: Alrededor de 500.000 euros por los meses en los que no pudieron operar debido al bloqueo legal de la marca colombiana.

Ganancias proyectadas: Otros 200.000 euros por utilidades no percibidas durante un periodo de cuatro meses.

Retroactivo 2025: El pago de la totalidad de las ganancias generadas desde mayo hasta diciembre de 2025.

“No podemos hacer una infracción de marca a una marca que no existe en España. Es algo legítimo y no es competencia desleal”, sentenció Dupont.

Críticas al “apoyo nacionalista”

Dupont también se refirió a la ola de apoyo que recibió Frisby Colombia en redes sociales, calificándola como producto de una “actualidad falsa” compartida por la empresa pereirana para generar lástima entre los consumidores.

Según el representante, ellos intentaron llegar a un acuerdo para incluir a los colombianos o recibir un pago por la marca, pero estos se negaron.

Por ahora, Frisby Colombia no ha emitido un comunicado oficial tras estas revelaciones en los micrófonos de Julio Sánchez Cristo, pero el panorama jurídico en Europa parece estar totalmente en su contra.