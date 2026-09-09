Golpe al porte ilegal de armas en Nariño Antioquia: Capturado con revólver sin salvoconducto

Resumen: El operativo se desarrolló en el marco de la estrategia de seguridad 'Juntos por Antioquia'. El arma incautada y el detenido quedaron a disposición de la Fiscalía local para su judicialización.

Minuto30.com .- En un contundente resultado contra la criminalidad en el municipio de Nariño (Antioquia), las autoridades lograron la captura en flagrancia de un hombre de 57 años. La detención se llevó a cabo este 9 de septiembre durante labores de patrullaje y solicitud de antecedentes a personas y vehículos, implementadas por los uniformados de la Zona de Atención.

Incautación en medio de operativos de control

El procedimiento, que hace parte de la estrategia departamental ‘Juntos por Antioquia’, se desarrolló cuando los agentes requirieron al sujeto para un registro de rutina. Durante la requisa, le fue hallada un arma de fuego tipo revólver, marca Smith & Wesson, calibre .32.

Al no presentar la documentación legal requerida para el porte del armamento, el hombre fue capturado inmediatamente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (establecido en el artículo 365 del Código Penal).

Proceso de judicialización

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, entregó el reporte oficial del caso y confirmó que tanto el ciudadano capturado como el revólver incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía 20 Local de Nariño. En esta instancia se adelantarán las audiencias correspondientes para definir la situación jurídica del implicado.