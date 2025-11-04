Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Las autoridades desmantelaron una red dedicada a la falsificación y distribución ilegal de medicamentos en Bogotá. Durante los allanamientos en Los Mártires y Fontibón fueron incautadas más de 5.700 unidades de fármacos adulterados y empaques falsificados, valorados en más de 56 millones de pesos. El operativo contó con el apoyo de la Fiscalía, el INVIMA y la Secretaría de Seguridad.

¡Golpe al mercado negro! Autoridades incautan más de 5.700 medicamentos falsificados en Bogotá

Una denuncia ciudadana fue clave para que las autoridades lograran desmantelar una red dedicada a la fabricación y distribución de medicamentos falsificados en Bogotá. El operativo permitió la incautación de más de 5.700 unidades de productos farmacéuticos adulterados, que representaban un serio riesgo para la salud pública.

La investigación, liderada por la Policía Metropolitana de Bogotá en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el INVIMA y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, permitió ubicar dos puntos de operación del grupo ilegal: uno en un centro comercial de la localidad de Los Mártires y otro en una bodega de Fontibón, donde se fabricaban, almacenaban y distribuían los medicamentos falsificados.

Durante los allanamientos se incautaron 5.730 unidades de medicamentos adulterados o con registro sanitario vencido, además de 6.207 empaques, frascos, blísteres y cajas con logos de reconocidas marcas farmacéuticas. Según las autoridades, el valor comercial de los productos decomisados supera los 56 millones de pesos.

En los lugares intervenidos se hallaron medicamentos como Buscapina, Lomotil y Clotrimazol, además de material profiláctico, todos comercializados sin las debidas autorizaciones sanitarias. Representantes y peritos de los laboratorios Novartis, VITAMAC, Opella y Tecnoquímicas S.A. verificaron en el sitio la falsedad de los lotes encontrados.

De acuerdo con el INVIMA, algunos de los medicamentos no contaban con registro sanitario vigente y otros presentaban alertas por su posible composición irregular. Las muestras fueron enviadas a laboratorios especializados para determinar los riesgos que estos productos podrían causar en los consumidores.

En un centro comercial y una bodega en Los Mártires y Fontibón fabricaban y distribuían medicamentos falsificados, entre ellos Buscapina y Lomotil. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Allí se incautaron más de 5.700 unidades y 6.200 empaques, avaluados en $56 millones. Sacando estos productos de las calles… pic.twitter.com/9kSSENwiwS — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) November 4, 2025

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que adquiera productos farmacéuticos únicamente en establecimientos autorizados y denuncie cualquier irregularidad.

Finalmente, recordaron que cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia puede reportarse a la Línea de Emergencias 123 o a la Línea Anticontrabando 159, canales fundamentales para fortalecer la lucha contra la falsificación de medicamentos en la capital.