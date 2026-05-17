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    Golpe al contrabando en Sonsón: Autoridades incautan millonario cargamento de cigarrillos en operativo de control

    Fue durante la inspección detallada a uno de estos locales donde las autoridades detectaron las anomalías

    Publicado por: SoloDuque

    cigarrillos en sonson
    Foto: Cortesía
    Golpe al contrabando en Sonsón: Autoridades incautan millonario cargamento de cigarrillos en operativo de control

    Resumen: La acción oficial se desarrolló el pasado jueves 14 de mayo de 2026, alrededor de las 15:30 horas. El despliegue contó con un trabajo articulado entre uniformados de la Policía Nacional y funcionarios de Rentas Departamentales, adscritos a la Gobernación de Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .– En un esfuerzo continuo por combatir la ilegalidad y proteger las finanzas del departamento, las autoridades asestaron un nuevo golpe al contrabando en el Oriente antioqueño. Durante un operativo de control realizado en el municipio de Sonsón, se logró la incautación de un importante lote de cigarrillos de comercialización irregular.

    El procedimiento se llevó a cabo en el marco de la estrategia de seguridad y legalidad denominada “Juntos por Antioquia”, la cual busca hacer frente a las economías ilícitas en las subregiones.

    Detalles del operativo y valor de la incautación

    La acción oficial se desarrolló el pasado jueves 14 de mayo de 2026, alrededor de las 15:30 horas. El despliegue contó con un trabajo articulado entre uniformados de la Policía Nacional y funcionarios de Rentas Departamentales, adscritos a la Gobernación de Antioquia.

    De acuerdo con el informe oficial, las autoridades concentraron sus esfuerzos en realizar actividades de inspección, vigilancia y control preventivo en diferentes establecimientos comerciales abiertos al público, dedicados específicamente a la venta de licores, aperitivos y cigarrillos.

    Fue durante la inspección detallada a uno de estos locales donde las autoridades detectaron las anomalías. Como resultado, se materializó la incautación de una considerable cantidad de mercancía correspondiente a cigarrillos, la cual arrojó un valor comercial aproximado de $6.578.845 pesos colombianos.

    cigarrillos en sonson

    Foto: Cortesía

    Pronunciamiento oficial y destino de la mercancía

    El balance de esta intervención fue entregado a la opinión pública por el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, actual comandante del Departamento de Policía Antioquia, quien destacó la importancia de estas acciones articuladas para frenar la evasión fiscal y el contrabando en los municipios.

    Tras finalizar el operativo, el material incautado fue retirado del establecimiento comercial y dejado bajo la custodia formal de la Subsecretaría de Ingresos de la Gobernación de Antioquia, entidad encargada de adelantar los trámites administrativos y la disposición final de los productos irregulares.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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