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Resumen: Durante el operativo táctico para asegurar la liberación de los ganaderos y retomar el control en la zona, los uniformados lograron propinar un golpe a la logística armada de esta estructura delincuencial

Golpe al Clan del Golfo en Magdalena: Ejército rescata a dos ganaderos secuestrados por extorsión

Minuto30.com .- En una contundente operación contra las redes de extorsión en el Caribe colombiano, el Ejército Nacional reportó en las últimas horas el exitoso rescate de dos ciudadanos que habían sido privados de su libertad por un grupo armado organizado.

Los detalles de la liberación en El Banco

El despliegue militar se llevó a cabo en el municipio de El Banco, al sur del departamento del Magdalena, y estuvo a cargo de las tropas de la Segunda Brigada. De acuerdo con la información oficial, las víctimas sufrieron el cautiverio tras oponerse a presiones criminales en su territorio:

Las víctimas: Dos ganaderos de la región.

Los responsables: Presuntos integrantes del Clan del Golfo.

El motivo del secuestro: Los criminales habrían retenido a los ciudadanos como represalia directa, luego de que estos se negaran a ceder ante las fuertes exigencias extorsivas de la organización.

Incautaciones y mensaje de las autoridades

Durante el operativo táctico para asegurar la liberación de los ganaderos y retomar el control en la zona, los uniformados lograron propinar un golpe a la logística armada de esta estructura delincuencial.

En el lugar de los hechos, el Ejército reportó la incautación del siguiente material:

Un fusil.

Municiones de diferentes calibres.

Diverso material de guerra.

El compromiso institucional: «Seguimos actuando con contundencia contra quienes pretenden intimidar y afectar a las comunidades», sentenció el Ejército Nacional a través de sus canales oficiales, enviando un mensaje de tranquilidad a los gremios productivos y habitantes del Magdalena.