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    Golpe al Clan del Golfo en Caucasia: un muerto, tres capturados y poderoso arsenal incautado

    Siete personas que se encontraban retenidas en contra de su voluntad fueron liberadas por el ejército

    Publicado por: SoloDuque

    Golpe al Clan del Golfo en Caucasia: un muerto, tres capturados y poderoso arsenal incautado

    Resumen: Las Fuerzas Militares desplegaron una intensa ofensiva en zona rural del municipio de Caucasia. El enfrentamiento debilitó las capacidades armadas y logísticas de la organización criminal que siembra el terror en esta subregión antioqueña.

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    Minuto30.com .- Una contundente operación conjunta y coordinada en el Bajo Cauca antioqueño dejó un saldo de un criminal abatido, tres capturados y varias vidas salvadas. Tropas del Gaula Militar, apoyadas por la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, sostuvieron un fuerte enfrentamiento armado contra una comisión del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo en jurisdicción del municipio de Caucasia.

    Los combates se concentraron específicamente en la vereda La Escuela, perteneciente al corregimiento de Cuturú, una zona estratégica donde esta estructura ilegal intentaba consolidar su control territorial.

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    Rescate en medio del fuego cruzado

    Uno de los resultados más destacados de esta acción militar fue la recuperación de siete personas que se encontraban retenidas en contra de su voluntad por los miembros de esta organización delincuencial. La rápida intervención de las tropas permitió salvaguardar la integridad de estos ciudadanos, quienes venían siendo víctimas de los vejámenes de los captores.

    Durante el desarrollo de las operaciones militares en la zona de confrontación, se confirmó la muerte de uno de los presuntos integrantes del grupo armado, mientras que otros tres sujetos fueron sometidos y capturados por las autoridades.

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    Incautación de arsenal e inteligencia

    El golpe a la estructura no solo fue táctico, sino también logístico. Tras asegurar el área, los uniformados lograron la incautación de un poderoso arsenal compuesto por cuatro fusiles, una pistola, más de 800 unidades de munición de diferentes calibres y 18 proveedores.

    Además del material de guerra, se confiscaron equipos de comunicaciones y documentación clave que contenía información financiera y los estatutos internos de la estructura ilegal, material que ya se encuentra bajo análisis de inteligencia.

    Según el reporte oficial, esta ofensiva afecta directamente a la Subestructura Uldar Cardona Rueda, facción del Clan del Golfo señalada de dinamizar delitos como la extorsión y la intimidación en el Bajo Cauca antioqueño. Las Fuerzas Militares reiteraron que mantendrán su presencia sostenida en la región para garantizar la seguridad de la población civil y neutralizar cualquier intento de expansión de estas economías criminales.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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