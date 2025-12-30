Resumen: La resolución, que llega tras meses de inspección y vigilancia especial, señala que en 2025 se evidenciaron condiciones críticas de fluidez de caja y riesgos de iliquidez que no fueron mitigados por la administración actual

¡Golpe al Alma Máter! Gobierno Nacional remueve al rector de la Universidad de Antioquia

Minuto30.com .- En una decisión sin precedentes para la historia reciente de la educación superior en el departamento, el Ministerio de Educación Nacional expidió este martes 30 de diciembre, el acto administrativo que ordena el reemplazo inmediato del rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda.

La medida, amparada en la Ley 1740 de 2014, se da como respuesta al grave deterioro administrativo y financiero de la institución, que según el Gobierno, pone en riesgo la sostenibilidad del derecho a la educación de miles de estudiantes. El viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, confirmó que la decisión es parte de un procedimiento “progresivo y preventivo”.

La caída de Arboleda

La resolución, que llega tras meses de inspección y vigilancia especial, señala que en 2025 se evidenciaron condiciones críticas de fluidez de caja y riesgos de iliquidez que no fueron mitigados por la administración actual.

Según el Ministerio, el acto contempla el reemplazo por un período inicial de hasta un (1) año, prorrogable por una sola vez, conforme a la evolución de la situación administrativa y financiera de la institución y a la verificación del cumplimiento de las medidas ordenadas.

Cronología de una crisis anunciada

El 2025 fue el año más difícil para la Rectoría de John Jairo Arboleda:

Julio 2025: Mineducación impuso vigilancia especial y designó un inspector in situ.

Noviembre 2025: El déficit para cierre de año se calculó en $135.000 millones, obligando a priorizar pagos de nómina y dejando a docentes en vilo.

Diciembre 2025: Tras analizar nuevos informes técnicos, el Ministerio determinó que la gestión de Arboleda no cumplió con las obligaciones de mejoramiento ordenadas.

¿Qué viene para la UdeA?

La medida contempla que el nuevo rector tome el mando administrativo para ejecutar un plan de salvamento financiero.

Aunque la autonomía universitaria es un pilar constitucional, la Ley 1740 faculta al Estado para intervenir cuando la viabilidad de la institución está comprometida.

El Ministerio reitera que todas las actuaciones adelantadas se realizan en estricto respeto de la autonomía universitaria y tienen como finalidad proteger la sostenibilidad institucional y salvaguardar los derechos de la comunidad universitaria.

#Comunicado | @Mineducacion expide acto administrativo que contempla el reemplazo del rector de la @UdeA en el marco del proceso de inspección y vigilancia a la universidad. “Conforme a la Ley 1740 de 2014, se adopta esta nueva medida como parte del procedimiento progresivo y… pic.twitter.com/Guvl9q37UN — MinEducación (@Mineducacion) December 30, 2025

Aquí más Noticias de Antioquia