Resumen: La Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía desarticularon la banda ‘Los Halcones’ durante un operativo en la Comuna 20, donde fueron capturadas nueve personas y se realizaron 12 allanamientos. El grupo, liderado por alias ‘Hernán’, estaría implicado en homicidios, hurtos y microtráfico, y utilizaba habitantes de calle para distribuir drogas. Las autoridades incautaron mil dosis de estupefacientes y varios elementos para su dosificación. Con este resultado, ya son más de 30 las bandas multicrimen desmanteladas en Cali en lo que va del año.

¡Golpe a ‘Los Halcones’ en Cali! Nueve capturados tras operativo contra el multicrimen en la Comuna 20

La ofensiva de las autoridades contra el multicrimen en Cali continúa dejando resultados. En un operativo desarrollado por la Policía Metropolitana en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fue desarticulada la estructura delincuencial conocida como ‘Los Halcones’, señalada de cometer homicidios, hurtos y de controlar parte del microtráfico en los barrios de la ladera caleña.

El procedimiento, que se extendió durante la madrugada, incluyó 12 allanamientos simultáneos en los sectores de Lleras Camargo y Siloé, en la Comuna 20, donde fueron capturadas nueve personas —cinco hombres y cuatro mujeres—. Durante las diligencias, las autoridades incautaron cerca de mil dosis de estupefacientes, además de ocho teléfonos celulares y utensilios empleados para la dosificación de droga.

De acuerdo con la investigación, la organización venía operando desde hace varios meses y sería responsable de cuatro tentativas de homicidio, un hurto a comercio y otro a vivienda cometidos este año. Según los reportes, los delincuentes utilizaban habitantes en situación de calle para transportar y distribuir sustancias alucinógenas, una práctica con la que obtenían ganancias ilegales superiores a los 80 millones de pesos mensuales.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó que este resultado fue posible gracias a un trabajo de cinco meses de investigación que permitió identificar las rutas, los puntos de venta y la estructura jerárquica de la banda.

“Con este operativo impactamos las comunas 18 y 20, logrando la captura de personas con antecedentes por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas”, precisó el oficial.

Entre los detenidos se encuentra alias ‘Hernán’, presunto cabecilla de la estructura, quien, junto con sus cómplices, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramural por los delitos de homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y hurto calificado y agravado.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Justicia Distrital, Jairo García, destacó que este golpe hace parte de la estrategia que busca debilitar las redes criminales que afectan la seguridad ciudadana.

“Llevamos más de 30 bandas desarticuladas este año. Cada captura demuestra que en Cali el crimen no tiene refugio y que la recuperación de la paz es un compromiso constante”, afirmó el funcionario.

Según cifras oficiales, más de 400 personas han sido capturadas en 2025 solo por homicidio en la capital del Valle, en medio de una ofensiva que se ha fortalecido durante el último trimestre del año.

Con la caída de ‘Los Halcones’, las autoridades esperan reducir los índices de violencia en la zona occidental de la ciudad, una de las más afectadas por la presencia de estructuras dedicadas al narcotráfico y los delitos conexos.