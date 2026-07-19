¡Golpe a «los costeños»! Cayó en Cajicá alias «Quesero», la mano derecha de alias «Castor»

Resumen: Las autoridades confirmaron que desempeñaba un papel estratégico como enlace con redes transnacionales de narcotráfico y tráfico ilegal de armas

En un contundente operativo de inteligencia, la Policía Nacional de Colombia asestó un golpe estratégico a las estructuras del crimen organizado. En las últimas horas, las autoridades confirmaron la captura en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, de alias ‘Quesero’, señalado como el segundo cabecilla de la peligrosa red criminal «los costeños» y uno de los hombres de mayor confianza del temido alias ‘Castor’.

La detención de este peligroso sujeto representa un alivio para los sectores comerciales e industriales que venían siendo víctimas del flagelo de la extorsión y la violencia sistemática.

¿Dónde y cómo se logró la captura de alias ‘Quesero’?

El operativo fue confirmado por el director general de la Policía Nacional, el General William Oswaldo Rincón Zambrano, quien destacó la precisión y rapidez de las unidades de inteligencia para ubicar al sospechoso en la Sabana de Bogotá.

Alias ‘Quesero’ se encontraba prófugo y era buscado mediante una orden de captura vigente por los delitos de homicidio y tráfico de armas de fuego. Las autoridades le venían siguiendo la pista tras detectar sus movimientos estratégicos fuera de su zona habitual de influencia, buscando evadir la presión de la fuerza pública.

¿De qué delitos se le acusa y cuál era su rol criminal?

Las investigaciones judiciales señalan a ‘Quesero’ como un articulador clave dentro de la estructura. Según la Policía Nacional, este individuo actuaba como el dinamizador de homicidios selectivos y extorsiones a gran escala, afectando principalmente a comerciantes y empresarios.

Además de su prontuario en el país, las autoridades confirmaron que desempeñaba un papel estratégico como enlace con redes transnacionales de narcotráfico y tráfico ilegal de armas, sirviendo de puente para financiar la maquinaria bélica de la organización que lidera alias ‘Castor’.

¿Qué impacto tiene esta captura en el crimen organizado?

Con la neutralización judicial de alias ‘Quesero’, la Policía debilita de forma directa el anillo de seguridad y logística financiera de alias ‘Castor’. La remoción de su segundo al mando desarticula los canales de comunicación con mafias internacionales y frena las operaciones de sicariato y cobro de cuotas extorsivas que operaban bajo su mando.

El imputado fue puesto de inmediato a disposición de la Fiscalía General de la Nación para legalizar su captura, imputarle cargos y definir su medida de aseguramiento en un centro carcelario de máxima seguridad.