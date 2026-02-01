Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
    Golpe a «Los Chatas» en San Rafael: Les pillaron el depósito donde guardaban estupefacientes

    ‘Los Chatas’ estarían intentando montar corredores de microtráfico en municipios turísticos del oriente, como San Rafael

    Publicado por: SoloDuque

    Foto: Ejército Nacional
    Golpe a «Los Chatas» en San Rafael: Les pillaron el depósito donde guardaban estupefacientes

    Resumen: La Séptima División del Ejército destacó que este resultado afecta directamente la capacidad financiera del GDO 'Los Chatas', grupo que ha intentado consolidar corredores de microtráfico en municipios turísticos como San Rafael

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En una operación conjunta entre el Gaula Militar Oriente, la Cuarta Brigada del Ejército y el CTI de la Fiscalía, las autoridades propinaron un importante golpe a las finanzas del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) ‘Los Chatas’. La acción militar se desarrolló en zona rural del municipio de San Rafael, Antioquia.

    Durante el operativo, fue capturado en flagrancia un presunto integrante de esta estructura criminal, quien deberá responder ante la justicia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

    Incautación y afectación a economías ilícitas

    Además de la captura, las tropas lograron la ubicación y desmantelamiento de un depósito ilegal que funcionaba como centro de acopio y distribución para el Oriente antioqueño. En el lugar se halló el siguiente material:

    Sustancias: Importantes cantidades de cocaína y marihuana listas para su comercialización.

    Equipos: Grameras digitales utilizadas para el dosaje de los alucinógenos.

    Material de guerra: Munición de diferentes calibres.

    Logística: Material de intendencia de uso privativo.

    Seguridad en el Oriente Antioqueño

    La Séptima División del Ejército destacó que este resultado afecta directamente la capacidad financiera del GDO ‘Los Chatas’, grupo que ha intentado consolidar corredores de microtráfico en municipios turísticos como San Rafael. Con esta operación, se evita la circulación de miles de dosis en las calles de la subregión.

    Foto: Ejército Nacional

    Author Signature
    Sonia López

    Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


