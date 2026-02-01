Resumen: La Séptima División del Ejército destacó que este resultado afecta directamente la capacidad financiera del GDO 'Los Chatas', grupo que ha intentado consolidar corredores de microtráfico en municipios turísticos como San Rafael

Golpe a «Los Chatas» en San Rafael: Les pillaron el depósito donde guardaban estupefacientes

En una operación conjunta entre el Gaula Militar Oriente, la Cuarta Brigada del Ejército y el CTI de la Fiscalía, las autoridades propinaron un importante golpe a las finanzas del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) ‘Los Chatas’. La acción militar se desarrolló en zona rural del municipio de San Rafael, Antioquia.

Durante el operativo, fue capturado en flagrancia un presunto integrante de esta estructura criminal, quien deberá responder ante la justicia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Incautación y afectación a economías ilícitas

Además de la captura, las tropas lograron la ubicación y desmantelamiento de un depósito ilegal que funcionaba como centro de acopio y distribución para el Oriente antioqueño. En el lugar se halló el siguiente material:

Sustancias: Importantes cantidades de cocaína y marihuana listas para su comercialización.

Equipos: Grameras digitales utilizadas para el dosaje de los alucinógenos.

Material de guerra: Munición de diferentes calibres.

Logística: Material de intendencia de uso privativo.

Seguridad en el Oriente Antioqueño

La Séptima División del Ejército destacó que este resultado afecta directamente la capacidad financiera del GDO ‘Los Chatas’, grupo que ha intentado consolidar corredores de microtráfico en municipios turísticos como San Rafael. Con esta operación, se evita la circulación de miles de dosis en las calles de la subregión.