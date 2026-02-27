Resumen: Sobresale la tecnología aérea no tripulada, una táctica cada vez más frecuente entre los grupos armados para labores de vigilancia y posibles ataques remotos

Golpe a las disidencias en el Norte de Antioquia: Incautan drones y explosivos de la Estructura 36

En una contundente operación militar desarrollada en la zona rural del municipio de San Andrés de Cuerquia, tropas de la Séptima División del Ejército Nacional lograron la ubicación y el decomiso de un importante arsenal de guerra perteneciente al Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Estructura 36.

El material bélico, según las autoridades, estaba destinado a ejecutar ataques terroristas contra la población civil y las tropas que operan en la subregión.

Operativo en la vereda Cordillera

La acción ofensiva fue liderada por el Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, en un trabajo coordinado con la Fiscalía 75 CTI GICOC. El hallazgo se produjo tras labores de inteligencia que permitieron rastrear los movimientos de esta estructura criminal en la vereda Cordillera.

Arsenal incautado: Drones y tecnología de guerra

Lo que más llamó la atención de las autoridades fue la presencia de tecnología aérea no tripulada, una táctica cada vez más frecuente entre los grupos armados para labores de vigilancia y posibles ataques remotos. Entre el material incautado se encuentran:

Un dron de alta gama y cuatro radios de comunicación de largo alcance.

Dos artefactos explosivos improvisados (AEI), tres detonadores y una cantidad considerable de cordón detonante.

29 cartuchos calibre 5.56 para fusil.

Prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, utilizadas habitualmente para suplantar la autoridad y generar confusión en el territorio.

Impacto en la seguridad regional

El coronel a cargo del operativo enfatizó que la neutralización de este material evita acciones directas contra la infraestructura y la integridad de los habitantes del Norte antioqueño.

La Estructura 36 de las disidencias de las FARC ha sido señalada previamente por intentar mantener el control de rutas de narcotráfico y extorsión en municipios como San Andrés de Cuerquia, Toledo y San José de la Montaña.

La Séptima División confirmó que la ofensiva militar en el Norte de Antioquia no se detendrá. Las tropas mantienen el despliegue en la vereda Cordillera para verificar la existencia de caletas adicionales o campamentos de este grupo residual.

“El propósito es proteger a la población civil y mantener la estabilidad del territorio, cerrando el paso a cualquier intención terrorista de estos grupos armados”, puntualizó el Ejército en su reporte oficial.