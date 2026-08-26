Resumen: El detenido es señalado de imponer y cobrar millonarias "multas" ilegales a los habitantes del casco urbano. En el operativo conjunto entre el Ejército y la Policía se incautó material bélico.

Golpe a las disidencias en Anorí: Capturan a alias ‘Chato’, presunto guerrillero de la Estructura 36

Minuto30.com .- En el marco de la ofensiva sostenida contra el accionar de los grupos armados organizados en el departamento, las autoridades reportaron un importante resultado operativo en la subregión del Nordeste antioqueño. Soldados de la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en un trabajo coordinado con la Policía Nacional, lograron la captura de un sujeto conocido en el mundo del crimen como alias ‘Chato’.

El despliegue militar y policial se llevó a cabo en la vereda La Soledad, jurisdicción rural del municipio de Anorí. Según el reporte oficial de las autoridades, el detenido sería un presunto integrante del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Estructura 36.

Control social y «multas» ilegales

El trabajo de inteligencia permitió establecer el rol de intimidación que alias ‘Chato’ presuntamente ejercía sobre la población civil. De acuerdo con las investigaciones preliminares, este individuo era el encargado de aplicar una especie de «justicia paralela», imponiendo y cobrando multas ilegales a los ciudadanos que se veían involucrados en riñas o que causaban alteraciones del orden público en el casco urbano del municipio.

Asimismo, las autoridades lo perfilan como un hombre de entera confianza de alias ‘Primo Sangre’, otro sujeto señalado de integrar e impulsar las redes de apoyo de esta estructura ilegal en la región.

Incautaciones y proceso judicial

Durante el desarrollo del procedimiento de captura, los uniformados lograron desarmar al presunto delincuente. En su poder se halló un arma de fuego, un proveedor y varias municiones, material que presuntamente utilizaba para sus labores de constreñimiento a la comunidad.

Alias ‘Chato’ fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad y puesto a disposición de las autoridades competentes. En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías para responder por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.

Tras este resultado, el Ejército Nacional emitió un comunicado reiterando su compromiso de continuar adelantando operaciones coordinadas e interinstitucionales que permitan asfixiar a estas estructuras criminales y garantizar la tranquilidad de los habitantes del Nordeste antioqueño.