Resumen: En una operación conjunta, las autoridades desarticularon una red de abastecimiento en Aguachica. El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a la Fuerza Pública rastrear el origen de las armas y capturar a los financiadores de este entramado criminal.

¡Golpe a la máquina de guerra del ELN! Cae enlace logístico con un arsenal de casi 5.000 municiones en Cesar

Minuto30.com .- Las autoridades asestaron un contundente golpe a las redes de abastecimiento armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento del Cesar. Durante una operación coordinada entre la Policía Nacional, el GAULA y el Ejército Nacional, fue capturado en flagrancia Fabián Yesid Contreras Contreras, señalado como un presunto integrante clave del Frente Camilo Torres Restrepo.

Un arsenal con destino al Catatumbo

El operativo, desplegado en el municipio de Aguachica, permitió la incautación de un masivo cargamento de guerra compuesto por 4.950 municiones de alto calibre. De acuerdo con el reporte oficial, el arsenal decomisado incluye 1.900 cartuchos calibre .50 (utilizados habitualmente en artillería pesada y francotiradores) y 3.050 cartuchos calibre 5,56 mm.

Durante el procedimiento también fueron confiscadas dos banderas alusivas al grupo armado, un vehículo y un teléfono celular que será clave para las labores de inteligencia.

Según las investigaciones, Contreras Contreras era el eslabón encargado de recibir, almacenar, custodiar y transportar este material bélico. Su objetivo era abastecer a las facciones armadas del ELN que tienen injerencia criminal en los municipios de Aguachica, La Gloria, Río de Oro y la convulsa región del Catatumbo.

Ofensiva presidencial contra las redes de financiación

El presidente Abelardo De La Espriella celebró la incautación a través de sus redes sociales, calificándola como un impacto directo a la logística terrorista. «Cada munición que incautamos es capacidad criminal que le quitamos al ELN y vidas que protegemos», afirmó el mandatario.

Ante la magnitud del hallazgo, el jefe de Estado emitió una directriz perentoria a los altos mandos de seguridad: «He dado la orden a nuestra Fuerza Pública de seguir la ruta de estas armas y municiones: establecer su origen, identificar toda la red logística y capturar a quienes financian, transportan y reciben este material de guerra».