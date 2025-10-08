La Fiscalía General de la Nación logró importantes resultados judiciales en Cali, Valle del Cauca, tras obtener la condena de 15 personas involucradas en diversos delitos que atentaron contra la vida de ciudadanos. Los fallos fueron emitidos por jueces penales de la ciudad, luego de que el ente acusador presentara pruebas contundentes que demostraron la responsabilidad de los condenados.

Entre los casos más relevantes se encuentran los de Duván Sosa y Jhon Daza, quienes fueron sentenciados a 35 años y 4 meses de prisión por homicidio y porte ilegal de armas de fuego, ambos agravados. Según la investigación, el 24 de febrero de 2023 atacaron a un hombre con un revólver en el barrio Siloé mientras departía con otras personas.

Otro caso de alto impacto involucró a José Frankelly Rodríguez, condenado a 34 años y 4 meses por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, tras asesinar a un menor de 13 años cuando llegaba a su vivienda.

En el marco de estos procesos, Jhon Breiner Castrillo recibió una sentencia de 17 años y 4 meses por feminicidio agravado en grado de tentativa, tras un ataque ocurrido el 17 de noviembre de 2024 contra una mujer que se negó a interactuar con él. En este caso, se llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, reconocido por el condenado.

De los 15 responsables, nueve aceptaron su participación y firmaron preacuerdos con el ente acusador. Los hechos investigados incluyen homicidio, homicidio agravado, homicidio tentado y porte ilegal de armas de fuego, utilizando armas cortopunzantes, de fuego y contundentes. Las penas impuestas oscilan entre 4 y 35 años de prisión.

Salvo José Frankelly Rodríguez, quien debido a problemas de salud cumplirá su condena en su residencia, los demás deberán purgar sus penas en centros penitenciarios. Con estas decisiones, la Fiscalía refuerza su compromiso de garantizar justicia y enviar un mensaje claro contra los delitos que atentan contra la vida en la ciudad.