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    ¡Golpe a la criminalidad! Alcalde Fico Gutiérrez anuncia megaoperativo con apoyo de la DEA en el Valle de Aburrá

    «Que le caiga todo el peso del Estado a quienes le hacen daño a nuestra gente»: Fico

    Publicado por: SoloDuque

    '¡Se les acabó la fiesta!': Fico lanzó dura advertencia a las estructuras criminales tras Cumbre de Seguridad
    Foto de X @FicoGutierrez
    ¡Golpe a la criminalidad! Alcalde Fico Gutiérrez anuncia megaoperativo con apoyo de la DEA en el Valle de Aburrá

    Resumen: Con el despliegue del helicóptero Halcón, drones y tropas en tierra, las autoridades adelantan allanamientos, capturas y procesos de extinción de dominio contra estructuras delincuenciales en Medellín y municipios aledaños.

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    Minuto30.com .- Desde tempranas horas de la mañana de este miércoles, un gigantesco operativo de seguridad sacude a Medellín y a los municipios del Área Metropolitana. El alcalde Federico Gutiérrez confirmó a través de sus redes sociales la ejecución de una ofensiva interagencial dirigida a desarticular peligrosas estructuras criminales que operan en la región.

    Articulación nacional e internacional

    La ofensiva destaca por su despliegue táctico de alto nivel. Según detalló el mandatario local, las acciones son lideradas de manera conjunta por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, pero cuentan con el respaldo estratégico de agencias internacionales como la DEA, lo que evidencia la magnitud transnacional de los objetivos trazados.

    Para garantizar el éxito de las intervenciones y evitar fugas, las autoridades han cercado varios sectores por aire y tierra. El helicóptero ‘Halcón’ de la Policía, junto con una flota de drones, vigilan y coordinan desde el cielo, mientras decenas de uniformados ejecutan las órdenes judiciales directamente en los barrios.

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    Capturas y golpes a las finanzas

    El foco principal de estos operativos simultáneos no solo es la materialización de múltiples órdenes de captura contra integrantes de estas redes, sino también asestar un golpe a sus finanzas mediante la ocupación de bienes con fines de extinción de dominio.

    «Que le caiga todo el peso del Estado a quienes le hacen daño a nuestra gente», fue el contundente mensaje enviado por el alcalde Gutiérrez, quien aseguró que a lo largo de la mañana se estará informando a la ciudadanía y se entregará un balance oficial con los resultados definitivos de esta macrooperación contra el crimen organizado.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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