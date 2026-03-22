Golpe a desguazaderos de vehículos en Cali: recuperan casi 50 carros y motos robadas

Megaoperativo en Cali, contra los desguazaderos de vehículos. Captura de video

Resumen: Las autoridades invitan a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier actividad sospechosa en talleres o bodegas a través de la línea 123

Minuto30.com .- La capital del Valle del Cauca respira un nuevo aire de seguridad tras el éxito de la operación “Megatoma. En una acción coordinada que demuestra la eficiencia de la inteligencia policial, la Policía Nacional de Colombia, a través de la DIJIN y en alianza estratégica con la Fiscalía General de la Nación, asestó uno de los golpes más contundentes del año contra las mafias del hurto y el microtráfico en el suroccidente del país.

Un Despliegue de Inteligencia en el Corazón de Cali

El operativo no fue producto del azar. Meses de seguimientos, interceptaciones y análisis de cámaras de seguridad permitieron identificar los puntos críticos de acopio y desguace. La ofensiva se concentró en las Comunas 3, 10, 11, 18 y 20, zonas donde estas estructuras criminales habían intentado normalizar sus actividades ilícitas bajo la fachada de talleres mecánicos y parqueaderos clandestinos.

A través de 9 diligencias de registro y allanamiento, las autoridades no solo capturaron a tres sujetos clave en la cadena de mando de estas bandas, sino que revelaron la sofisticada infraestructura técnica que utilizaban para borrar el rastro de los vehículos hurtados en la ciudad.

Cifras Récord: Más de 6.300 millones de pesos en pérdidas para la delincuencia

El éxito de una operación policial hoy en día se mide por la afectación a las finanzas criminales. En este caso, el balance es histórico para la seguridad ciudadana de Cali:

Recuperación Directa: 35 motocicletas y 12 automóviles que ya están en proceso de devolución a sus legítimos dueños.

Hallaazgo Masivo: 2.778 motocicletas con sistemas de identificación (números de chasis y motor) adulterados.

Arsenal del Narcotráfico: Una cantidad significativa de drogas sintéticas, lo que confirma el vínculo directo entre el hurto de vehículos y el financiamiento del microtráfico local.

El golpe económico asciende a $6.300 millones de pesos. Esta cifra representa un “hueco financiero” que debilita la capacidad de estas bandas para comprar armas, pagar informantes y expandir sus rutas de tráfico.

El Vínculo: Del Hurto de Motos al Microtráfico

Al desmantelar estos centros de acopio e incautar cargamentos de drogas sintéticas en un mismo operativo, la Policía Nacional no solo recupera patrimonio, sino que golpea la estructura financiera que sostiene las redes de microtráfico, confirmando que recuperar una motocicleta es, en el fondo, asfixiar las rutas del vicio en el departamento.

Guía de Seguridad: Cómo evitar ser víctima de los “Desguazaderos”

Antes de comprar un vehículo usado, solicite la revisión técnica de la SIJÍN. No confíe únicamente en los papeles que le entregue el vendedor.

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Si el precio de un repuesto o de un vehículo es significativamente inferior al del mercado, es muy probable que su origen sea ilícito.

Marcar las piezas de su motocicleta o carro dificulta su comercialización en el mercado negro y ayuda a las autoridades en operativos como el de hoy.

Compromiso con el Patrimonio de los Colombianos

Este operativo es un mensaje claro: Cali no es tierra fértil para el crimen. La articulación entre la DIJIN y la Fiscalía reafirma el compromiso de proteger el esfuerzo de años de los ciudadanos que ven en su vehículo una herramienta de trabajo o el sustento de su familia.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier actividad sospechosa en talleres o bodegas a través de la línea 123. La seguridad es un esfuerzo conjunto entre la tecnología, la fuerza pública y la colaboración ciudadana.