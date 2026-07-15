Goles y seguridad: Estos son los dos nuevos fichajes de Independiente Medellín

Resumen: El poderoso ejerce una inyección de talento tanto para la zona ofensiva como defensiva, sumando a un experimentado delantero y a un sólido zaguero central

Minuto30.com .- El mercado de pases se sigue moviendo y el Deportivo Independiente Medellín no se queda atrás. Este miércoles 15 de julio, el ‘Equipo del Pueblo’ le dio una doble alegría a su hinchada al anunciar de manera oficial la contratación de dos nuevos jugadores que llegarán a reforzar la plantilla para los retos deportivos del segundo semestre.

Se trata de una inyección de talento tanto para la zona ofensiva como defensiva, sumando a un experimentado delantero y a un sólido zaguero central que desde hoy ya hacen parte del plantel profesional del ‘Poderoso’.

¿Quién es el nuevo delantero del Independiente Medellín?

Para comandar el ataque rojo, el DIM hizo oficial la llegada de Jeison Medina. El delantero antioqueño, nacido en la misma ciudad de Medellín, regresa a su tierra tras un importante paso por el fútbol internacional, llegando procedente de la Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito.

Medina se ha destacado a lo largo de su carrera por su gran olfato goleador y su entrega constante, lo que lo ha consolidado como un atacante de alta regularidad. Su vínculo con la institución antioqueña se da en condición de préstamo por un año, con opción de compra.

[✍️❤️] “Vengo para representar de la mejor manera estos colores, esta hinchada y este pueblo antioqueño”

Jeison Medina se viste de rojo y azul para ser ́. pic.twitter.com/FA9Aaj5aAB — DIM (@DIM_Oficial) July 15, 2026

¿Cómo reforzó el ‘Poderoso’ su zona defensiva?

Para brindar garantías en la parte de atrás, la directiva del Medellín confirmó la firma de Alfonso Simarra. El recio defensor colombiano aterriza en el equipo antioqueño tras su paso por la UCV (Universidad Central de Venezuela) del fútbol del país vecino.

Simarra llega con la misión de aportar su fortaleza física, seguridad en el juego aéreo y compromiso a la zaga defensiva. A diferencia de Medina, el defensor firmó un contrato que lo vincula de manera definitiva con la institución roja por los próximos dos años.

[✍️] “Cuando uno llega a un club con una hinchada tan presente, que acompaña al equipo en cualquier cancha, siente un respaldo enorme” ✍️

Alfonso Simarra se viste de rojo y azul para ser ́ pic.twitter.com/Gro3fyN5E8 — DIM (@DIM_Oficial) July 15, 2026

¿Cuándo debutarán las nuevas caras del Rojo?

Ambos jugadores ya se han puesto la camiseta ‘Rojo y Azul’ y se integraron de inmediato a los trabajos del plantel profesional. Desde el club les enviaron un caluroso mensaje de bienvenida, esperando que su llegada sea el comienzo de muchos éxitos, goles y alegrías junto a la ‘Familia Roja’ en este nuevo semestre de competencias.